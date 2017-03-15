Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?

Во время недавней встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем Владимир Путин заявил, что в Москве ждут с визитом не только канцлера, но и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер уточнил, что страны должны идти по пути нормализации отношений. И вот последовала реакция из Берлина – визит действительно готовится, но даты его пока не раскрываются, хотя и согласованы обеими сторонами. О чем сообщил в среду, 15 марта помощник российского президента Юрий Ушаков.

По информации немецкого издания Zeit, Меркель посетит Москву 10 мая. Известно, что она будет обсуждать с Путиным, в первую очередь, ситуацию на Украине. "Хорошо было бы, если бы Меркель приехала в Россию 9 мая. Это было бы очень символично. В любом случае, ее визит в Россию после того как она побывает у Трампа, свидетельствует о том, что Германия понимает, что сегодня и Америка, и Россия играют в мировых вопросах очень важную роль", – сказал в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, диалог, который состоится между Путиным и Меркель, послужит сверкой часов по украинскому вопросу, ведь он стоит на первом плане во всех отношениях с нашей страной, тем более, что снятие санкций и нормализация экономических и общественных отношений с Россией напрямую завязаны с Украиной.

Политолог Александр Конфисахор не верит в то, что украинскую проблему возможно решить дипломатическим путем, но к визиту Меркель в Москву относится положительно. "До недавнего времени считалось, что Германия – наш сильный партнер и союзник в Европе, с которым нужно находить общий язык в силу его влиятельности. То, что мы общаемся, – это неудивительно. Иначе мы окажемся не только в экономической, но и дипломатической блокаде, что намного хуже", – сказал эксперт изданию Dp.ru.





Российский сенатор Владимир Джабаров напоминает, что после крымской весны и путча в Киеве дипломатические отношения России и Германии были практически заморожены. Меркель и Путин встречались на общих, международных площадках, но в современном мире все прекрасно понимают, что с Россией нельзя не взаимодействовать.

"Этот визит означает одну простую вещь – рано или поздно здравый смысл берет верх".

Сенатор подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей, что в Германии масса избирателей выступает за расширение отношений с Россией. И Меркель просто необходимо показать им, что она не порвала окончательно свои контакты с Москвой. Особенно важно это сделать в год выборов в Германии, ведь у Меркель серьезно пошатнулись позиции после реализации ее не совсем удачной концепции по приему мигрантов.

Предыдущая двусторонняя встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель прошла в сентябре 2016 года в Китае на саммите G20. После этого политики встречались через месяц во время четырехсторонних переговоров в нормандском формате в Германии. Надо отметить, что с момента начала конфликта на юго-востоке Украины Меркель всячески избегала встреч с президентом России, но сейчас неожиданно ответила на его приглашение и собирается в Москву.

Визит в Россию Ангелы Меркель состоится после ее переговоров с Дональдом Трампом. Они должны были пройти 14 марта, но снежная буря на Восточном побережье США сорвала планы канцлера – ее самолет остался в Берлине, а визит перенесли на пятницу, 17 марта.