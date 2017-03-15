Володин надеется на извинения Жириновского
"Политик может говорить все, но хамить он не должен", – сказал Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Думе. Он не склонен считать произошедшее конфликтом политических фракций. По мнению спикера – это вопрос этики и соответствующего поведения в парламенте.
Председатель Госдумы также отметил, что политическая культура приходит со временем, и понимание приходит со временем. "Надо, чтобы страсти улеглись, чтобы время какое-то прошло, чтобы осознание пришло, что можно говорить, а что нельзя", – сказал Володин.
В связи с тем, что Жириновский заявил о нежелании извиняться перед коллегами, спикер Госдумы не исключил, что вопрос потребует разбирательства в думской комиссии по этике.
Вячеслав Володин напомнил, что на сегодняшнем заседании Госдумы три фракции ("Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия") единодушно высказались за то, чтобы лидер ЛДПР принес свои извинения.
Во время заседания Госдумы 15 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский позволил себе резкие выпады в адрес парламентариев от "Единой России". После этого все депутаты его фракции покинули зал заседаний, но через некоторое время вернулись и работа Думы вошла в привычное русло.
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