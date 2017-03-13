Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Ляшко и Тимошенко устроили "порку" Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Sven Hoppe
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ).
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По словам депутата, он также считает преступным молчание премьер-министра страны Владимира Гройсмана, председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и главы Министерства финансов Александра Данилюка. Соответствующий пост лидер Радикальной партии разместил на своей странице в Facebook.

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Политик отметил, что правительство по каким-то причинам не желает обнародовать меморандум, который недавно был подписан с МВФ. По словам Ляшко, руководители украинского государства должны в кратчайшие сроки объявить об условиях, на которых официальный Киев поставил свою подпись под соглашением. Депутат Верховной рады не исключил, что в документе могут содержаться требования о продаже украинских земельных ресурсов иностранным лицам, повышении пенсионного возраста и увеличении коммунальных тарифов, а также урезании социальных расходов.


В свою очередь лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в МВФ знают о колоссальном уровне коррупции на Украине, а также о том, что вся власть в стране сосредоточена в руках маленькой группы людей. "Это доклад МВФ, его проект, который будет объявлен 20 марта на борде МВФ, посвященном украинскому вопросу. Треть доклада посвящена мегакоррупции в Украине", – сказала политик. По ее словам, во второй части доклада прямо говорится о клановом управлении страной.

При этом она отметила, что нынешняя структура власти грозит Украине катастрофой. Рецепт спасения, по ее словам, заключается в демонтаже нынешней властной верхушки на Украине. Политик уверена, что первыми должны быть сняты со своих должностей премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Ранее МВФ распространил заявление, в котором говорилось о достижении соглашения с украинскими властями по вопросам предоставления Киеву нового транша в размере миллиарда долларов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято после 20 марта.

Эксперты, между тем, критикуют политику руководства Украины. По их словам, новые кредиты идут на оплату ранее взятых, при этом МВФ постоянно требует урезать социальные расходы, что приводит лишь к дальнейшему обнищанию граждан страны.

Автор: Иван Поляков13 марта 2017, 15:51

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