Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу

Инаугурация Трампа Последние дни Обамы Развод Бузовой и Тарасова Интервью Кончаловского Дом-2
Политика

Порошенко отказался от Roshen в Липецке ради атаки на Россию

Политологи считают, что украинский лидер готовится к перевыборам Рады
Политика

Как Европа вмешивается в российское законодательство

Комиссар по правам человека предлагает России изменить законы
партнеры
Пятница 20 января
Лента новостей
19:57
Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа
19:49
Пьяный пермяк вызвал скорую и избил врачей
19:35
В Венесуэле инфляция составила 800%
19:26
Гиперзвуковая ракета повысит мощь России
19:18
Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы
19:11
В Выборге водителя убили из-за конфликта на дороге
19:06
Актриса Александра Ребенок беременна
18:58
Противники Трампа начали громить магазины (видео)
18:52
Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины
18:16
В пригороде Парижа взорвался дом
18:04
Бузова расплакалась на своем дне рождения
17:57
В США началась инаугурация Трампа (видео)
17:51
Шипулин одержал первую победу в сезоне
17:46
Москвич умер во время купаний на Крещение
17:37
В России упали продажи автомобилей
17:33
Клиент Сбербанка устроил в очереди танец (видео)
17:10
Мужу тяжко приходится с Гусевой
17:05
Джигурда донимает Анисину по ночам
16:59
Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы
16:50
Волочкова налегает на тортики
16:46
ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей
16:37
Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
16:24
В столице объявлен желтый уровень угрозы
16:24
Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть
16:20
Песков: Ужас Чубайса? У нас в Москве все нормально
16:04
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
16:04
Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США
15:58
Спасатели рассказали о шести выживших в отеле под лавиной
15:46
В Госдуме предложили перекрыть газ Украине
15:42
Максим Поташев встретил день рождения в реанимации
15:33
Дочь займет место Трампа в президентском кресле
15:30
У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки
15:06
"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках (видео)
15:06
Что годы сделали с Волочковой
14:59
Авербух защитил российских фигуристов от нападок США
14:59
Как закрытие завода в России ударит по Порошенко
14:43
Значение имени Алексей
14:23
У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое
14:20
"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
14:10
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
14:07
В правительстве поспорили о будущем рубля
13:48
Полицейские оставили водителя без руки (видео)
13:43
Бондарчук привел невесту к матери
13:43
"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось
13:38
У звезды "ВИА Гры" отказали ноги
13:36
Неизвестный "заминировал" здание ВГТРК
13:13
Лукашенко ищет замену российской нефти
13:08
Спевшаяся с Цыгановым звезда "Викинга" рассталась с женихом
13:03
Виктория Боня сделала заявление после обвинений в сутенерстве
13:02
Автор хита "Я у твоих ног" о проклятии Елены Ваенги
12:59
Умер бывший глава "Союзмультфильма"
12:42
Африкантова из "Дома-2" вывела из себя Солнцева
12:41
Доказано превосходство любителей черного юмора
12:24
Роналду переезжает в Китай
12:20
Умирающую от рака певицу пытаются спасти
12:04
Ольга Бузова: Привыкаю просыпаться одна
12:01
Мировой океан смоет с лица Земли Лондон и Венецию
11:57
Россияне стали меньше пить алкоголя
11:46
Украина просчиталась при покупке газа из Европы
11:36
Российский А-320 протаранили трапом в Мадриде
11:17
В Подмосковье при взрыве сауны пострадал человек
11:09
Манучаров рассказал о женитьбе на американке
11:00
В России изменят границы регионов
10:42
Главные события Москвы с 20 по 26 января
10:41
Лукашенко раскрыл секрет Аллегровой
10:38
На востоке Москвы зарезали пенсионера
10:27
Умер судья Кадыров
10:24
Садальский поглумился над странностями Зверева
10:20
Порошенко выгнал на улицу сотни россиян
10:13
Пошутивший о Коране российский комик исчез после угроз "ИГ"
09:57
Самолет Ту-134 сел во Внуково из-за разгерметизации
09:54
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
09:52
Чубайс пережил настоящий ужас в командировке
09:40
Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью
09:22
На востоке Москвы загорелся жилой дом
09:19
В семье Джорджа Клуни случилась трагедия
09:11
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
08:53
У аэропорта Махачкалы столкнулись 38 машин
08:45
Под Москвой нашли оружейный схрон
08:41
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
08:26
Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата
08:02
Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам
07:50
Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна
06:26
В Подмосковье инкассатора убили выстрелом в голову
00:38
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости
21:59
Армия Сенегала вторглась в Гамбию
21:58
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
21:20
В Москве трое в масках избили ребенка
21:09
Задержан глава обрушившегося конного клуба
20:41
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
20:40
В Берлине попрощались с Обамой
20:37
В Москве водитель иномарки обстрелял человека
20:19
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами
20:06
Бузову поймали на плагиате
19:51
В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу
19:35
Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы
19:34
Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах
19:28
Задымление в московском метро попало на видео
19:19
Росреестр потратил миллиарды на неработающий сервис
19:06
Барбра Стрейзанд отчитала Трампа
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Политика

Разгневанные украинцы не пустили Ляшко к Трампу

Олег Ляшко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отказался ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Политик объяснил свой отказ бедственным положением украинцев, едва сводящих "концы с концами".
прочитано 560 раз

"Инаугурация Трампа важное событие, меня тоже туда приглашали. Но, когда людям нечем платить за коммуналку, когда у украинцев нет работы и зарплаты, то инаугурация подождет", – заявил Ляшко. При этом он отметил дороговизну авиаперелетов в США, намекнув на то, что бедствующим и озлобленным на власть украинским гражданам вряд ли понравится то, что политик тратит на билеты по 10 тысяч долларов, в том время как им самим нечем заплатить за коммунальные услуги.

ПО ТЕМЕ

Ляшко боится лететь в гости к Трампу

 Последние дни Обамы

Сюжеты Последние дни Обамы

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

В то же время он выразил свою озабоченность предполагаемой сменой внешнеполитического вектора Белого дома. Как отметил политик, партнерство с Украиной должно стать одним из приоритетов новой американской администрации. "Я считаю, что политика США должна быть одна – это стратегическое партнерство с Украиной", – заявил Ляшко.


На настоящий момент в Вашингтоне все готово к началу инаугурации. При этом сообщается, что в американской столице стоит ненастная погода. Сам Дональд Трамп, вспоминая медийный интерес к своей шевелюре, которую многие называли париком, заявил, что будет присутствовать на мероприятии без зонта, чтобы продемонстрировать всем, что его волосы настоящие. "Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы", – сказал он.


Автор: Иван Поляков20 января 2017, 19:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обама закатил "прощальную вечеринку" в Белом доме

567

Политика

Британия отказалась продавать Украину
Каких сюрпризов ждать от инаугурации Трампа
Любимые занятия политических пенсионеров
Володин поздравил Шаймиева с юбилеем

Шоу-бизнес

Серов запретил трогать Пугачеву
Бузова расплакалась на своем дне рождения
Мужу тяжко приходится с Гусевой
Джигурда донимает Анисину по ночам

Проишествия

Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии

Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
Главные события Москвы с 20 по 26 января
Шоу-бизнес

У звезды "ВИА Гры" отказали ноги

Популярная исполнительница появилась на шоу Леры Кудрявцевой
Авто

У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое

Прокуратура обратилась в суд с новым иском против стритрейсерши
Шоу-бизнес

У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки

Популярная исполнительница придала земле 94-летнюю родственницу
Шоу-бизнес

Мужу тяжко приходится с Гусевой

Звезда сериала "Бригада" не приспособлена к семейной жизни в бытовом плане

Гороскоп

Дочь займет место Трампа в президентском кресле
Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ

Фоторепортажи

Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

Спорт

Роналду переезжает в Китай
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа

Регионы

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru