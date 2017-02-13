Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля

Единственной альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть только поставка ресурсов из России. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, отметив при этом, что импортировать полезные ископаемые из Южно-Африканской республики (ЮАР) сейчас не представляется возможным.

Насалик сообщил, что его ведомство подготовило проект решения о введении чрезвычайного положения в энергетике из-за катастрофической ситуации с запасами антрацита, используемого на украинских энергетических станциях. По словам руководителя Минэнерго Украины, страна уже в ближайшее время может столкнуться с нехваткой энергетических мощностей для покрытия пиковых нагрузок.

Угроза полного прекращения поставок угля из Донбасса, на котором функционируют украинские ТЭС, возникла после начала блокировки подразделениями украинских радикалов железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Ранее уголь поставлялся на Украину именно по железнодорожным путям из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам организаторов блокады, киевские власти не имеют права торговать с противником в условиях войны. "Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы", – признался глава украинского Минэнерго.





Ранее власти Украины сообщили, что ведут переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США. По словам Насалика, переговоры о покупке угля в США ведутся между частными компаниями. "У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одного миллиона тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – цитировали чиновника "РИА Новости-Украина".



Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях тамошних самопровозглашенных республик. На подконтрольной же Киеву территории остались лишь предприятия, которые добывают нерентабельные газовые угли.



