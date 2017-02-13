Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Насалик сообщил, что его ведомство подготовило проект решения о введении чрезвычайного положения в энергетике из-за катастрофической ситуации с запасами антрацита, используемого на украинских энергетических станциях. По словам руководителя Минэнерго Украины, страна уже в ближайшее время может столкнуться с нехваткой энергетических мощностей для покрытия пиковых нагрузок.
Угроза полного прекращения поставок угля из Донбасса, на котором функционируют украинские ТЭС, возникла после начала блокировки подразделениями украинских радикалов железнодорожного сообщения с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Ранее уголь поставлялся на Украину именно по железнодорожным путям из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам организаторов блокады, киевские власти не имеют права торговать с противником в условиях войны. "Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы", – признался глава украинского Минэнерго.
Ранее власти Украины сообщили, что ведут переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США. По словам Насалика, переговоры о покупке угля в США ведутся между частными компаниями. "У меня есть, но пока не подтверждена информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке одного миллиона тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – цитировали чиновника "РИА Новости-Украина".
Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях тамошних самопровозглашенных республик. На подконтрольной же Киеву территории остались лишь предприятия, которые добывают нерентабельные газовые угли.
Актриса объявила о старте знакомства с инъекционной косметологией
Певец уверяет, что для него это стало пыткой и испытанием
Телеведущая допытывается о личных секретах
Чехи назвали его сумасшедшим комментатором