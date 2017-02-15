Порошенко может стать жертвой угольного скандала

Устроенная украинскими националистами торгово-экономическая блокада Донбасса может привести к серьезным изменениям в руководстве страны. По мнению экспертов, происходящие события могут являться ни чем иным, как бунтом против главы украинского государства.

Как считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, Порошенко на протяжении своего президентства методично укреплял собственную власть, постепенно сосредотачивая ее в своих руках. "С начала года мы видим, как те фракции, те политические силы, которые оказались на обочине, пытаются восстановить свои позиции", – полагает эксперт. При этом он отмечает, что оппоненты главы украинского государства попытаются воспользоваться затеянной националистами блокадой Донбасса в целях ослабления Порошенко. Тем не менее, утверждает эксперт, о настоящем "шторме" в украинской политике говорить пока рано.

В свою очередь, руководитель киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава отметил, что внутриполитическая повестка на Украине постепенно задвигает на второй план внешнеполитические проблемы государства. "Определенные политические силы пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, это действительно так. Но в такой ситуации, когда выборы не выгодны правящей коалиции, вероятность их проведения, я думаю, довольно невелика сейчас", – считает эксперт.





Ранее представители националистических сил устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам организаторов этих мероприятий, президент Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что, по мнению националистов, совершенно неприемлемо.

На этом фоне глава Минэнерго Украина Игорь Масалик заявил, что единственной альтернативой ресурсам с Донбасса может быть поставка угля из России. При этом он отметил, что страна уже в ближайшее время может столкнуться с нехваткой энергетических мощностей для покрытия своих потребностей.

Из-за начавшегося весной 2014 года конфликта в Донбассе Украина потеряла доступ к большинству угольных шахт, которые остались на территориях тамошних самопровозглашенных республик. Киеву же остались лишь предприятия, которые добывают нерентабельные газовые угли.

