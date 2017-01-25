Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками

Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик".

Подразделения российской армии войдут на белорусскую территорию в рамках учений "Запад-2017". По крайней мере часть из них останется в Белоруссии, уверен военный эксперт с Украины.

"Пока все дружно ждали подлянки от Кремля где-нибудь в Прибалтике или Одессе, Путин нашел простой и изящный выход – оккупировать Белоруссию", – пишет Алексей Арестович. По его мнению, такие шаги выгодны Кремлю по нескольким причинам. В частности, Украине придется выделять дополнительное финансирование на оборону из-за угрозы вторжения со стороны Белоруссии. Кроме того, Киев будет вынужден увеличивать численность войск на белорусском направлении.

В результате обострится внутриполитическая ситуация на Украине – из-за того, что властям придется проводить дополнительные волны мобилизации.

"Способности европейских элит, развращенных 70-летними тепличными условиями под зонтиком безопасности НАТО, к серьёзному, консолидированному и принципиальному боданию с Россией, мягко говоря, вызывают очень сильные сомнения. Таким образом, летом этого года радикально изменится вся военно-политическая обстановка в Восточной (а потом и всей) Европе", - пишет блогер на странице соцсети Facebook.

"Опротестовать мягкую оккупацию Белоруссии у Запада нет формального повода: Белоруссия и Россия – в одном Союзном государстве. Возможности Украины по купированию российской игры также весьма и весьма ограниченны по сумме причин: от недальновидности политического руководства до весьма вероятного внутреннего кризиса, в который мы весьма уверенно вползаем", – отметил Арестович.

Далее эксперт приводит различные сценарии развития ситуации, включая противостояние Москвы и Минска. "Количество соответствующих публикаций в белорусском сегменте интернета, показывает, что народ и лидеры мнений Белой Руси вполне понимают сложившуюся угрозу, а значит – начинают готовиться к ее отражению, хотя бы пока и только в интеллектуальном пространстве", – уверен блогер. При любом развитии событий, спокойная жизнь для Белоруссии закончилась, заключает Арестович.

Украинский эксперт известен противоречивыми прогнозами. Он предсказывал как "сдачу Украины администрацией Порошенко Путину", так и процветание страны к 2021 году.