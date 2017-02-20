Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе и превратить регион во "второе Алеппо". Об этом глава украинского государства заявил в интервью немецкому таблоиду Bild.

По словам Порошенко, ополченцы Донецкой и Луганской народных республик якобы атакуют мирных жителей для того, чтобы выдать это за зверства украинской армии. "Минское мирное соглашение не работает", – прокомментировал очевидное глава украинского государства.

Он считает, что всему виной позиция президента России Владимира Путина, который якобы не хочет окончания войны. "Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы и придерживались соглашения, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно. Путин создает там украинское Алеппо", – заявил Порошенко.

В то же время украинский лидер, который ранее неоднократно выступал за "самые жесткие меры" по отношению к Донбассу, вновь обвинил Россию в обстреле городов региона, призвав западные страны ввести против Москвы новые санкции. "Пока украинцев бомбят таким варварским способом, никто не будет обсуждать ослабление (санкций. – Прим. ред.)", – сказал глава украинского государства, в очередной раз не удосужившись привести никаких доказательств "российской агрессии".





Стоит отметить, что это уже далеко не первый выпад украинского президента в адрес России в этом месяце. Так, выступая неделю назад на Мюнхенской конференции по безопасности, он пожаловался европейским лидерам, что Кремль якобы ненавидит Украину. "Он отрицает уникальность украинского государства и народа", – в своем привычном стиле начал сыпать пафосными антироссийскими речами Порошенко.

Впрочем, надо признать, что у главы украинского государства есть определенная поддержка в немецких средствах массовой информации. К примеру, тот же Bild, которому Порошенко пожаловался на Путина. Это издание уже неоднократно замечалось за публикацией откровенной клеветы в адрес России, и в целом считается одним из наиболее русофобских западных СМИ.

Так, во время состоявшихся прошлым летом Олимпийских игр в Сочи, таблоид объявил, что не будет учитывать в общемедальном зачете завоеванные Россией награды. Такую позицию издание объяснило якобы массовым употреблением допинга российскими спортсменами.

