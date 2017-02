Слухи о выдаче США порадовали Сноудена

Источники телеканала NBC в разведке США сообщили, что Москва может выдать Вашингтону Эдварда Сноудена в качестве подарка для новоиспеченного президента Дональда Трампа. Примечательно, что эта информация вовсе не расстроила перебежчика.

"Наконец-то!" – написал он в социальной сети Twitter. Сноуден предположил, что желание выдать его США является неоспоримым доказательством того, что он никогда не сотрудничал с российской разведкой.

По мнению Сноудена, ни одно государство не станет торговать собственными разведчиками. "Остальные могут испугаться, что они буду следующими", – пояснил перебежчик.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm