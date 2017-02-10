Киев в экстазе от звонка Трампа Порошенко

Разговор Дональда Трампа и Петра Порошенко состоялся несколько дней назад, а Киев все еще в эйфории от этого события. Глава украинского МИДа Павел Климкин похвастался, что лично присутствовал при беседе, которая вышла вовсе не протокольной.

"Она была очень глубокой по содержанию, поскольку началась с нескольких фраз приветствия и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертой фразы. Очень конкретный разговор – что происходит, почему происходит", – заявил Климкин и добавил, что Порошенко подробно рассказал Трампу о ситуации вокруг Авдеевки.

По словам руководителя украинского МИДа, глава США и так был в курсе событий в Донбассе. "Со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был проинформирован. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа", – подчеркнул Климкин.

Министр особо отметил, что он и заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев присутствовали при беседе и слышали содержание разговора лидеров двух стран. Подробностями Климкин решил не делиться, передает УНИАН.

Ждун - или жабы на Порошенко во время разговора Путин-Трамп pic.twitter.com/MGV9Xe7UcF — Варфоломеев (@VarfolomeevTN) 30 января 2017 г.

Примечательно, что Трамп через несколько дней после разговора с Порошенко заявил, что США не владеют полной информацией о ситуации на Украине. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", – сказал политик в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в этом еще предстоит разобраться.