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Утечка деталей беседы Путина и Трампа вызвала переполох в США

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Marovich
В Белом доме обеспокоены утечкой деталей телефонных переговоров Дональда Трампа с иностранными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. Вашингтон в срочном порядке занялся расследованием инцидента.
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"Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу. Некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение правил и законов", – заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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Он не уточнил, какие расследования проводятся, но подчеркнул, что президент США обеспокоен сложившейся ситуацией. "Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек, вызывает опасения", – цитирует Спайсера газета The Hill.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп 28 января во время разговора с Владимиром Путиным раскритиковал договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашение было заключено в 2010 году при администрации Барака Обамы.

 

 

По данным Reuters, когда Путин поднял вопрос о возможности продления договора, Трамп сделал паузу, чтобы спросить помощников о содержании документа. Представитель Белого дома пояснил эту ситуацию: "Дело не в том, что он не знал, о чем этот договор. Он просто хотел услышать мнение советников, а это совсем другое".

Договор СНВ-3 предполагает сокращение до 700 единиц развернутых баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также ограничивает количество боезарядов на них - не более 1550 единиц. За несколько дней до инаугурации Трамп предложил заключить с Москвой новое ядерное соглашение в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций.

Автор: Алёна Нестерова10 февраля 2017, 08:21

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