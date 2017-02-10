Утечка деталей беседы Путина и Трампа вызвала переполох в США

В Белом доме обеспокоены утечкой деталей телефонных переговоров Дональда Трампа с иностранными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. Вашингтон в срочном порядке занялся расследованием инцидента.

"Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу. Некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение правил и законов", – заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он не уточнил, какие расследования проводятся, но подчеркнул, что президент США обеспокоен сложившейся ситуацией. "Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек, вызывает опасения", – цитирует Спайсера газета The Hill.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп 28 января во время разговора с Владимиром Путиным раскритиковал договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашение было заключено в 2010 году при администрации Барака Обамы.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

По данным Reuters, когда Путин поднял вопрос о возможности продления договора, Трамп сделал паузу, чтобы спросить помощников о содержании документа. Представитель Белого дома пояснил эту ситуацию: "Дело не в том, что он не знал, о чем этот договор. Он просто хотел услышать мнение советников, а это совсем другое".

Договор СНВ-3 предполагает сокращение до 700 единиц развернутых баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также ограничивает количество боезарядов на них - не более 1550 единиц. За несколько дней до инаугурации Трамп предложил заключить с Москвой новое ядерное соглашение в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций.