Утечка деталей беседы Путина и Трампа вызвала переполох в США

"Мы изучаем ситуацию, и она вызывает тревогу. Некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение правил и законов", – заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он не уточнил, какие расследования проводятся, но подчеркнул, что президент США обеспокоен сложившейся ситуацией. "Сам факт того, что он не может вести переговоры без утечек, вызывает опасения", – цитирует Спайсера газета The Hill.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп 28 января во время разговора с Владимиром Путиным раскритиковал договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашение было заключено в 2010 году при администрации Барака Обамы.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!