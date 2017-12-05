США решили украсть славу Путина

Освобождение Сирии от террористов – заслуга Соединенных Штатов. Россия, как и сирийские силы, не продемонстрировала серьезного подхода к делу, заявили в Пентагоне.

"Глобальная коалиция и ее партнеры" – вот истинные освободители Сирии от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России группировки), заявили в Пентагоне. И освободительная миссия будет продолжена, заверили в военном ведомстве США.

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому "ИГ". Они осуществили лишь небольшую часть операций против "ИГ", и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров", – говорится в сообщении Пентагона.

Представитель американского Министерства обороны Эрик Пэхон умолчал о заявлении российских военных, которые оповестили о скором освобождении всей сирийской территории к востоку от Евфрата. Однако отметил, что глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии – "в поддержку местных сил на местах, чтобы завершить разгром "ИГ" и стабилизировать освобожденную территорию".

"А это, в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома", – рассказал Пэх. Представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский еще на первом собрании делегатов комитета по управлению восточным территориями Евфрата заявил, что территория Сирии к востоку от Евфрата в ближайшие дни будет полностью освобождена от террористов, передает RT.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов в #СИРИЯ pic.twitter.com/m7jXj2DLUs — Минобороны России (@mod_russia) 3 декабря 2017 г.

По словам главы государства, Русская православная церковь может сыграть важную роль в восстановлении Сирии, напоминает "Газета.ru". Владимир Путин считает, что рабочая группа РПЦ и Римской католической церкви могла бы заняться составлением каталога разрушенных сирийских храмов и их последующей реконструкцией.