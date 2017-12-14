США обвинили Россию в подготовке ядерного удара

Россия готовится к ядерной войне, уверены в Пентагоне. Американские военные заверяют: на это указывает расширение арсенала тактического оружия, которым занята Москва.



Россия планирует увеличить число ядерных боеголовок с семи до восьми тысяч. Пополнение арсенала маломощными тактическими зарядами нового поколения должно завершиться к 2026 году. В частности, компактными ядерными боезарядами мощностью от десяти до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте оснастят высокоточные крылатые ракеты и космические спутники, пишет The Washington Free Beacon.

"Такая ядерная модернизация выглядит зловеще, поскольку связана с новой стратегической доктриной Москвы, требующей оперативного применения ядерного оружия в ходе любого обычного конфликта", – заявляют эксперты издания.

По данным Пентагона, модернизация коснется и нескольких подземных объектов ядерного командования, предназначенных для защиты военного и гражданского руководства в случае наступления ядерной войны. Это, в частности, подземный командный пункт системы 15Э601 "Периметр" Ракетных войск стратегического назначения, расположенный на Северном Урале, бункер "Белорецк-16" в горе Ямантау на Южном Урале, а также убежища в Вороново и Шарапово недалеко от Москвы.

Из девяти стран, обладающих ядерным оружием, Россия имеет самый крупный арсенал. Из семи тысяч боеголовок развернуты лишь 1 950. На втором месте находятся США – у них 6,8 тысячи боеголовок, из них готовы к запуску 1 800.

Американские военные считают, что Россия использует лазейки в существующих договоренностях: в частности в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Все это отразится в докладе, который скоро представят президенту США. В нем, конечно, не упоминают о том, что сами Штаты нарушили баланс, развернув систему ПРО на российских границах в Европе.