Преступление США ужаснуло весь мир

Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации продолжают наступление на отряды "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка. – Прим. ред.). Деблокада Дейр-эз-Зора в сентябре, зачистка Маядина в октябре и взятие Абу-Кемаля в ноябре приблизило окончательный разгром военных и организационных структур псевдохалифата. Как отмечают в российском Минобороны, на полное уничтожение группировки может понадобиться некоторое время. Dni.Ru решили вспомнить историю появления "ИГ", а также выяснить, какие силы стояли за созданием одной из самых кровавых террористических организаций в истории.

Благодатная почва

Условия для возникновения "Исламского государства" были созданы в апреле 2003 года. Тогда весь мир облетели кадры американских танков, ведущих огонь по немногочисленным очагам сопротивления иракской армии в Багдаде. Вторжение американцев в итоге привело к падению режима Саддама Хусейна. Однако мира в разоренном Ираке достичь так и не удалось: на повестку дня встали этнические и межрелигиозные противоречия.

Саддам Хусейн и члены возглавляемой им Партии арабского социалистического возрождения (Баас) являлись приверженцами суннитской ветви ислама, и это притом что сунниты составляют лишь треть населения Ирака. После падения режима Баас американцы сделали ставку на шиитов, которые подвергались гонениям при Хусейне.





На прошедших в декабре 2005 года выборах суннитам досталось лишь 20% мест в парламенте Ирака. Остальные разделили между собой курды и шииты. Кроме того, суннитская элита, во времена Хусейна богатевшая на нефтяных доходах, была отодвинута от "кормушки".

Ко всему прочему, поддерживаемые американцами новые власти начали масштабные чистки офицерского корпуса в армии и правоохранительных органах. Все это вызвало предсказуемое ожесточение суннитов.

Ощущавшие себя в новых политических реалиях людьми второго сорта они начали организовывать повстанческое движение, целью которого была борьба с американцами и шиитами. Оружие для этого сунниты в достаточном количестве раздобыли на бесхозных военных складах в апреле-июне 2003 года, когда американцы и их союзники еще не успели установить полный контроль над военной инфраструктурой Ирака.





Реакция



На первых порах суннитское движение не имело ярко выраженного единоличного лидера: это был конгломерат группировок, во многом действующих автономно друг от друга. Одной из таких подпольных организаций стало "Исламское государство Ирак" ("ИГИ"), созданное в октябре 2006 года.

По некоторым данным, группировка начала получать поддержку со стороны Саудовской Аравии – одного из основных союзников США на Ближнем Востоке. Эр-Рияд снабжал боевиков организации деньгами и оружием.

Саудовская Аравия вела двойную игру: с одной стороны, оказывала поддержку антиамериканским силам в Ираке, что вряд ли вызывало восторг в Вашингтоне, с другой – по-прежнему заявляла о преданности союзническим отношениям со Штатами.

Почему в Вашингтоне закрывали глаза на шашни саудитов с иракскими суннитами? Дело в том, что шииты Междуречья исторически находятся под сильным влиянием Ирана – основного регионального соперника не только Вашингтона, но и Эр-Рияда. Американцы сделали ставку на шиитов в процессе строительства нового Ирака, но в то же время не могли допустить их чрезвычайного усиления, а значит, и укрепления позиций самого Ирана.





Начало

Так называемая арабская весна и гражданская война в Сирии стали настоящим подарком для иракских суннитских группировок – некоторые из них постепенно радикализировались под влиянием Саудовской Аравии. С началом вооруженного противостояния в Сирии Запад и аравийские монархии стали снабжать оппозиционные Башару Асаду силы оружием и деньгами. При этом часть вооружений перебрасывалась через границу в Ирак и попадала к боевикам "ИГИ".

В дальнейшем группировка приняла активное участие в сирийской гражданской войне на стороне вооруженной оппозиции. Накопив достаточно сил, боевики решили действовать самостоятельно в отрыве от других группировок.

Тогда же организация меняет свое название на "Исламское государство Ирака и Леванта" ("ИГИЛ").

Расцвет

Летом 2014 года боевики начали полномасштабное наступление в северо-западных районах Ирака, а также в Северной Сирии. За короткий срок они заняли огромные территории, в том числе ряд крупнейших городов региона. Везде исламисты получали огромную добычу, щедро оставленную в спешке убегавшими военными и гражданскими чиновниками. Так, в Мосуле боевики обогатились на 429 миллионов долларов, хранившихся в местных банках, а также стрелковым оружием, автомобилями и бронетехникой правительственных сил.





Примечательно, что согласно авторитетному британскому изданию The Telegraph, спецслужбы США и Соединенного Королевства знали о предстоящем наступлении. Однако никаких действий с их стороны предпринято не было.

Захватив Мосул, боевики провозгласили создание нового "халифата". С этих пор группировка называется просто "Исламское государство". Географическая привязанность в названии была оставлена в прошлом, поскольку исламисты нацелились на построение мирового государства.

Развивая достигнутый успех, террористы взяли Тикрит, а в середине июня подошли вплотную к Багдаду, заняв позиции всего в 20 километрах от аэропорта иракской столицы. На конец 2014 года пришелся наивысший расцвет квазигосударства исламистов: контролируемая ими территория составляла не менее 100 тысяч квадратных километров, а численность населения – более восьми миллионов человек.

Карта полковника Петерса

В пользу наличия американского следа в создании "ИГИЛ" говорит опубликованная еще в 2006 году карта "Нового Ближнего Востока" за авторством высокопоставленного чиновника Пентагона Ральфа Петерса. Среди прочих выделено отдельное суннитское государство в Ираке, расположенное именно на тех территориях, где действовал "ИГИЛ".

Карта отставного полковника РУМО Петерса о новых "справедливых" границах на БВ, к которым нужно стремиться. 2006 г. pic.twitter.com/rW1kBIb2Lm — ☭ Sommerman (@Sommerman) 24 ноября 2015 г.

В октябре 2014 года в редакции крупнейших американских СМИ был разослан документ, в котором говорилось, что лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади является марионеткой американской и израильской разведок, а сама группировка создана для реализации геополитических планов Вашингтона на Ближнем Востоке. Предполагалось, что автором документа является Агентство национальной безопасности США (АНБ), однако подтвердить это пока не удалось.

Вместе с тем бахрейнский источник Gulf Daily News утверждал, что аль-Багдади в течение года проходил интенсивную военную подготовку, а также курсы теологии и риторики под бдительным кураторством израильской разведки "Моссад".



Если все сказанное выше правда, то получается, что Соединенные Штаты и их союзники просто поделили роли в деле формирования "Исламского государства". Одни создавали организационные структуры, другие готовили элиту, а третьи "накачивали" террористов оружием.





Запоздавшее признание

В декабре 2016 года, в самом конце своего президентского срока, бывший глава Белого дома Барак Обама сделал неожиданное признание. Он подтвердил, что США допустили в Ираке определенные "ошибки", которые стали следствием появления "ИГ".

Хоть и косвенно, но бывший американский лидер признал свою роль в создании группировки. Может быть, совесть замучила?

Зато более конкретно высказался первый президент Афганистана Хамид Карзай. В интервью телеканалу Fox News он назвал "Исламское государство" продуктом США.

О роли Вашингтона говорил и Владимир Путин. На встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой в апреле этого года глава российского государства провел четкую параллель между вторжением Соединенных Штатов в Ирак и появлением "ИГ".

"Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением "ИГИЛ" на международной сцене, ни больше, ни меньше", – подчеркнул он.





Жизнь после смерти

В ближайшие несколько месяцев стоит ожидать окончательного военного разгрома "Исламского государства". Однако группировка будет существовать даже после своего поражения в Сирии и Ираке, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Во-первых, это явление транснациональное,

во-вторых, в ней нуждаются влиятельные геополитические игроки из числа некоторых стран Запада и Ближнего Востока, которые использовали организацию в качестве инструмента для решения своих внешнеполитических задач", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

По его словам, если бы у исламистов не было неформальной поддержки со стороны некоторых влиятельных государств, то группировка не достигла бы таких успехов. "Ее нынешний разгром во многом обусловлен успешными действиями союзников, в том числе Россией, но другая причина – прекращение поддержки со стороны ряда государств Запада и Ближнего Востока", – полагает аналитик.

Салин отметил, что, помимо Сирии, в мире есть множество других горячих точек. "Поэтому вооруженные люди, которые оказывают определенного рода услуги влиятельным игрокам за хорошую плату, однозначно будут там востребованны", – подытожил он.

