Новые факты из жизни Путина раскрыл близкий ему журналист

Героем очередной программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ стал обозреватель газеты "Коммерсантъ" и главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Колесников, которого называют любимым журналистом Владимира Путина, смог рассказать некоторые факты о российском лидере, которые никто еще не слышал.

Неофициальное звание любимого журналиста Путина Андрей Колесников считает не совсем верным. Хотя и отмечает, что за долгую работу рядом с президентом России успел установить с ним довольно тесные отношения. Однажды российский лидер даже прокомментировал внешний вид журналиста.

Это произошло на пресс-конференции, где присутствовал Анатолий Сердюков, который тогда еще занимал должность министра обороны. Журналисты чувствовали, что именно сегодня президент России объявит об отставке главы Минобороны. И российский лидер, по всей видимости, ощутил растущую напряженность, которую решил разбавить шуткой.

"Владимир Владимирович смотрит на меня и говорит: "Андрей, а что это у вас такие штаны рваные?" А я ему отвечаю, что они новые и что так сейчас ходят. А Путин говорит: "Нет, рваные. Я вам куплю нормальные штаны, такие как у меня", – вспомнил события того дня Андрей Колесников.

Впрочем, большее внимание вызвало другое его воспоминание. Во время поездки в Оренбургскую область президенту России удалось в спокойной обстановке покормить лошадей Пржевальского. Учитывая напряженнейший график Владимира Путина, это стало настолько эмоциональным событием, что он оказался совсем беззащитным.

"Наверное, тогда ему можно было задать любой вопрос. Именно поэтому я не задал никакого", – рассказал журналист.

