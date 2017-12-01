Германия встала на сторону Путина
Глава МИД считает, что для урегулирования конфликта на востоке Украины необходимо задействовать миротворческий контингент ООН, пишет Die Zeit. "Голубые каски" должны проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелого вооружения, заявил Габриэль в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Сообщается, что глава американской дипломатии разделяет мнение немецкого коллеги. За размещение миссии ООН на востоке Украины выступает и Россия, которая в сентябре представила соответствующий проект резолюции в Совете безопасности ООН.
Месяц назад американская газета The Wall Street Journal написала, что Штаты собираются предложить свой план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев. В России посчитали, что американские военные вряд ли будут способствовать установлению мира в Незалежной.
США не пускают в #Донбасс «голубые каски» #ООН https://t.co/ilQtijQ9Up #Путин #Порошенко #ЛНР #ДНР #Украина #Киев #миротворцы #голубыекаски pic.twitter.com/n7c6TGdWjI— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) 18 сентября 2017 г.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину. Однако, по его словам, речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ и "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения сторон.
Киев настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе, проходящей по территории самопровозглашенных республик.
Женщина почти ничего не понимала
Звезда "Дома-2" подсидела ведущего
Беглый химик рассказал о тяжелой жизни стукача
Мужчина рассказал, чем девушка зарабатывала на жизнь