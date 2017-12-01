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Германия встала на сторону Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Берлин поддержал инициативу Владимира Путина о миротворцах на Украине. Высказывания министра иностранных дел Зигмара Габриэля приводит немецкая пресса.
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Глава МИД считает, что для урегулирования конфликта на востоке Украины необходимо задействовать миротворческий контингент ООН, пишет Die Zeit. "Голубые каски" должны проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелого вооружения, заявил Габриэль в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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Сообщается, что глава американской дипломатии разделяет мнение немецкого коллеги. За размещение миссии ООН на востоке Украины выступает и Россия, которая в сентябре представила соответствующий проект резолюции в Совете безопасности ООН.

Месяц назад американская газета The Wall Street Journal написала, что Штаты собираются предложить свой план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев. В России посчитали, что американские военные вряд ли будут способствовать установлению мира в Незалежной.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину. Однако, по его словам, речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ и "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения сторон.

Киев настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе, проходящей по территории самопровозглашенных республик.

Автор: Александр Комаров1 декабря 2017, 15:17

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