Германия встала на сторону Путина

Берлин поддержал инициативу Владимира Путина о миротворцах на Украине. Высказывания министра иностранных дел Зигмара Габриэля приводит немецкая пресса.

Глава МИД считает, что для урегулирования конфликта на востоке Украины необходимо задействовать миротворческий контингент ООН, пишет Die Zeit. "Голубые каски" должны проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелого вооружения, заявил Габриэль в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Сообщается, что глава американской дипломатии разделяет мнение немецкого коллеги. За размещение миссии ООН на востоке Украины выступает и Россия, которая в сентябре представила соответствующий проект резолюции в Совете безопасности ООН.

Месяц назад американская газета The Wall Street Journal написала, что Штаты собираются предложить свой план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев. В России посчитали, что американские военные вряд ли будут способствовать установлению мира в Незалежной.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину. Однако, по его словам, речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ и "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения сторон.

Киев настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе, проходящей по территории самопровозглашенных республик.