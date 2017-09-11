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В "голубых касках" ООН нашли спасение для Украины

Фото: defenseimagery.mil
Ангела Меркель поддержала идею Владимира Путина о направлении в Донбасс миротворческих сил ООН. Соответствующую резолюцию для обсуждения в Совбезе всемирной организации уже подготовила Россия. Политологи возлагают большие надежды на прекращение гражданской войны на Украине после появления там "голубых касок".
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Президент России и канцлер Германии провели сегодня, 11 сентября телефонный разговор. Часть времени Владимир Путин и Ангела Меркель посвятили ситуации на Украине и предложению российского лидера о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и с учетом высказанных Ангелой Меркель соображений  отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции "голубых касок".

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Речь идет о том, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил обеих сторон конфликта, но и в других местах, где наблюдатели проводит свои инспекционные поездки. Если Совбез ООН одобрит проект российской резолюции, то Украина станет еще одним государством, на территорию которого будут введены "голубые каски". С момента образования ООН в 1945 году было всего проведено более полусотни миротворческих операций по всему миру.

Вероятно, что основу контингента миротворцев на Украине составят российские военные, которые в свое время неплохо зарекомендовали себя на территории бывшей Югославии – в Боснии и Герцеговине, а также в Косово. Этого не исключают политологи и военные эксперты.

"Задача и главный смысл этим мероприятий – установить на Украине прочный мир и прекратить гражданскую войну. Для этого необходимо развести стороны конфликта и обеспечить безопасность работы миссии ОБСЕ и запустить процесс выполнения минских договоренностей", – сказал в интервью Dni.Ru директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и выразил уверенность в том, что присутствие миротворческих сил ООН на Украине положит конец противостоянию.

Политолог Павел Данилин назвал размещение миротворческих сил ООН на Украине логичным шагом в деле осуществления безопасности населения непризнанных ДНР и ЛНР, граждане которых не хотят жить в одном государстве с Украиной.

Напомним, что 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае  Владимир Путин одобрил идею ввода миротворцев в Донбасс и поручил Министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет безопасности ООН.

Отметим, что вопрос о "голубых касках" ООН обсуждается с февраля 2015 года. Украина уже обращалась в международную организацию с просьбой отправить на Донбасс миротворческий контингент. Но в предложениях Киева и инициативе Москвы есть достаточно серьезные противоречия. Владимир Путин настаивает на том, чтобы мандат миротворческой миссии ограничивался обеспечением безопасности наблюдателей ОБСЕ, а на Украине отмечают, что миротворцы должны вводиться на всю территорию Донбасса, а их мандат должен заканчиваться на границе с Россией.

Автор: Александр Комаров11 сентября 2017, 21:23

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