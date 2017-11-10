США готовят новую провокацию в Донбассе

Ввод американских миротворцев в Донбасс обернется геноцидом местных жителей. Так отреагировал сенатор Франц Клинцевич на предложение США о размещении своих миротворческих сил на юго-востоке Украины.

У американских миротворцев в этом случае будет только одна задача – прикрывать геноцид жителей Донбасса, который могут устроить нацбатальоны, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по обороне. В беседе с НСН Франц Клинцевич сказал, что он лично не против участия американцев, но в этом случае хорошо бы учитывать мнение всех сторон.

"У американцев свои планы, и их они никак не состыковывают ни с международным правом, ни с мнением людей, живущих на Украине, ни с политикой, которую ведут соседние государства, включая европейские страны и Россию", – сказал сенатор и добавил, что Россия такого развития событий не допустит.

Американская газета The Wall Street Journal ранее написала, что Штаты собираются предложить свой план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев. Президент Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки вооруженного контингента ООН на Украину.

Однако, по его словам, речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, и "голубые каски" должны находиться исключительно на линии разграничения сторон. Киев настаивает на размещении миротворческих сил на российско-украинской границе, проходящей по территории самопровозглашенных республик.

Мы потеряли много прошедшим кровавым летом 2014 года..

Война перечеркнула всю жизнь на нашей земле..

Мелькает память, словно кинолента:

Разбитый наш любимый #Первомайск, #Луганск, #Донецк, #Горловка.

До самой смерти Украине не забуду не прощу

Разбитый Градами родной наш #Донбасс, pic.twitter.com/bKclganmz1 — (☦) Влад (@MrVlad06) 7 ноября 2017 г.

Между тем перед возможной встречей президентов России и США на Украине все чаще раздаются призывы к обострению ситуации в Донбассе. Депутат Верховной рады, основатель одного из полков Нацгвардии Андрей Билецкий накануне, 9 ноября, заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию.

Ранее другой депутат и ярый националист Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Причем основатель "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) заявил, что помогут в этом как раз миротворцы.