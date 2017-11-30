Медведев отказался от президентских амбиций

Премьер-министр Дмитрий Медведев не видит себя главой государства в текущий политический период. Так руководитель правительства и партии "Единая Россия" ответил на вопрос о своих президентских амбициях.

Глава правительства общался сегодня, 30 ноября, с журналистами ведущих телеканалов, которые не смогли не задать ему вопрос о предстоящих президентских выборах. Медведев сказал, что у него нет планов выдвигать свою кандидатуру, но партия "Единая Россия" поддержит Владимира Путина, если он примет решение баллотироваться на очередной срок.

"Наша партия и я лично как председатель партии будем всячески его (Владимира Путина. – Прим. ред.) поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной", — заявил Медведев и добавил, что "по поводу кандидатов на пост президента все будет понятно уже совсем скоро".

Премьер-министр дал 30 ноября ежегодное интервью российским телеканалам. Вопросы Дмитрию Медведеву задавали Валерий Фадеев (Первый канал), Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Михаил Фишман ("Дождь") и Игорь Полетаев (РБК). Во время десятого, юбилейного, "Разговора с Дмитрием Медведевым", глава кабмина традиционно подвел итоги года.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется после решения Совета Федерации в период с 7 по 17 декабря. Владимир Путин пока не делал заявлений относительно своего участия или неучастия в выборах.

Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный.

Есть в этом списке и женщины: правозащитница Екатерина Гордон, телеведущая Ксения Собчак, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и челябинская теледива Лариса Сладкова, поразившая всех "полуголым" прогнозом погоды.