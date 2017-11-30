Медведев отказался от президентских амбиций
Глава правительства общался сегодня, 30 ноября, с журналистами ведущих телеканалов, которые не смогли не задать ему вопрос о предстоящих президентских выборах. Медведев сказал, что у него нет планов выдвигать свою кандидатуру, но партия "Единая Россия" поддержит Владимира Путина, если он примет решение баллотироваться на очередной срок.
"Наша партия и я лично как председатель партии будем всячески его (Владимира Путина. – Прим. ред.) поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной", — заявил Медведев и добавил, что "по поводу кандидатов на пост президента все будет понятно уже совсем скоро".
Премьер-министр дал 30 ноября ежегодное интервью российским телеканалам. Вопросы Дмитрию Медведеву задавали Валерий Фадеев (Первый канал), Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Михаил Фишман ("Дождь") и Игорь Полетаев (РБК). Во время десятого, юбилейного, "Разговора с Дмитрием Медведевым", глава кабмина традиционно подвел итоги года.
Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется после решения Совета Федерации в период с 7 по 17 декабря. Владимир Путин пока не делал заявлений относительно своего участия или неучастия в выборах.
ЦИК утвердил логотип президентских выборов – 2018. https://t.co/IAIcPkEiCY #выборы #президент #Путин #цик pic.twitter.com/EXFGqSzcDw— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 29 ноября 2017 г.
Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный.
Есть в этом списке и женщины: правозащитница Екатерина Гордон, телеведущая Ксения Собчак, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и челябинская теледива Лариса Сладкова, поразившая всех "полуголым" прогнозом погоды.
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