Секреты кабинетов Путина и Медведева

Большая часть жизни президента проходит на работе, поэтому кабинет Владимира Путина обставлен максимально комфортно. Лидер России хранит там портрет своего отца и никогда не открывает шторы.

Многие уверены, что из окон президента виден внутренний двор первого корпуса Кремля, бывшего сената. Виной такому заблуждению – картинки, на которых якобы показаны окна кабинета Путина. На самом же деле вид с рабочего места открывается на Сенатскую площадь и здание Арсенала. Вот только политик никогда не видит этого: окна всегда зашторены.

Первая мысль – ради безопасности. Однако эксперт Федерального центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов сказал, что дело тут в другом. По его словам, рабочее место политика и так достаточно защищено. "Такие окна, как в президентском кабинете, не прострелишь", – цитирует сайт "Комсомольская правда" специалиста. Он уверен, что это просто требования интерьера и личные пристрастия Путина. К тому же лидера страны часто снимают для фильмов и телевизионных сюжетов, а солнечный свет из открытых окон мешал бы операторам.

Кабинет Путина не очень большой – деревянные панели, несколько книжных шкафов, стол с компьютером и телевизор на стене. Помимо рабочего места, у президента есть и комнаты отдыха, куда он никогда не пускал журналистов. Исключение было сделано только для Оливера Стоуна, который и показал, где отдыхает Владимир Путин. В этой комнате политик хранит личные вещи. Там у него стоит портрет отца в морской форме, а также иконы.

"Прошу прощения, у меня здесь беспорядок": Путин показал Стоуну свой кабинет в Кремле и портрет отца в Севастополе pic.twitter.com/2NbpzrGT1X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2017 г.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в отличие от предшественника, иногда открывает шторы в своем кабинете на пятом этаже Дома правительства. Оттуда открывается вид на гостиницу "Украина" и набережную Москвы-реки. Шторы на рабочем месте политика автоматические – Медведев сделал ремонт. Поменял темную обшивку на светлую и разбавил деревянный интерьер вставками из серого металла. Конечно, премьер, известный любовью к новым технологиям, решил модернизировать свой кабинет. Теперь там установлена видеосвязь с губернаторами и пресс-центром. Оттуда Дмитрий Медведев может попасть в комнату отдыха, где хранятся его личные вещи – книги и подаренные иконы. Там находится и большой аквариум – он помогает политику расслабиться.

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко не так повезло с видом, как премьеру. Окна ее кабинета на шестом этаже главного здания верхней палаты парламента выходят на стройку – ремонтируют здание, принадлежащее Большому театру. Политику не раз предлагали переехать в более тихое помещение, но она отказалась. Матвиенко решила не делать ремонт в своем кабинете, несмотря на то, что все здание ведомства обновили несколько лет назад.

"Не в моих правилах переделывать, реконструировать кабинеты. Это часть истории. А происходило здесь многое. Первоначально в этом здании размещался Госкомитет СССР по строительству, в котором некоторое время – правда, в другом кабинете – трудился будущий первый президент России Борис Ельцин. Затем тут находился аппарат Совета министров СССР, Дом российской прессы и, наконец, с 1994 года – Совет Федерации", – отметила спикер.