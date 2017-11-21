Названа дата пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 14 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Начата аккредитация журналистов на участие в мероприятии. Заявки принимаются от российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России. Подать заявку можно будет до 17:00 мск 1 декабря 2017 года.