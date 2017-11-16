Путин сделал Порошенко важное предложение

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Стороны обсудили вопрос обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.

Глава государства поддержал инициативу представителя украинской стороны в гуманитарной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Виктора Медведчука об обмене, таким образом дав открытый сигнал президенту Украины Петру Порошенко о намерении сотрудничества в данной сфере. Встреча Путина с Медведчуком состоялась в рамках визита российского лидера в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре.

Предложение нашло живой отклик у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Именно после его одобрения состоялись трехсторонние телефонные переговоры Путина, Захарченко и Плотницкого, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы ЛНР и ДНР в целом также поддержали инициативу, но обратили внимание на то, что еще предстоит проработать этот вопрос с представителями Киева. "Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России – мы должны руководствоваться здесь принципами человечности", – цитирует Захарченко "Газета.ru".

Он отметил, что обмен не должен оставаться вопросом войны и торговли. При этом глава ДНР подчеркнул важность наличия нравственных принципов в сложившейся ситуации.