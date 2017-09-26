Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев подаст в суд, если Москва заблокирует отправку миссии ООН в Донбасс. По его мнению, размещать миротворцев на линии разграничения недопустимо.

"Конечно, российское предложение (о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. – Прим. ред.) абсолютно неприемлемо", – цитирует ТАСС украинского лидера. Также Порошенко в очередной раз высказался против участия представителей Москвы. "Это абсолютно неприемлемо, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии", – отметил Порошенко.

"Если Россия станет единственной страной, которая выступит против миротворческой миссии, это будет очень сложно объяснить. Тогда мы обратимся в Международный суд, и Россия ответит за военные преступления", – пригрозил Петр Порошенко.

По его мнению, Россия намерена использовать миротворцев "как своего рода телохранителей для сотрудников cпециальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", что противоречит уставу ООН. Между тем украинский лидер считает, что Канада непременно должна быть задействована в миротворческой миссии. Участие этой страны является "чрезвычайно важным", потому что она обладает "уникальным опытом", пишет "Газета.ru".

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин предложил разместить миссию ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом Путин отметил, что это произойдет только при согласии самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений. Позже российский лидер добавил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН находились на границе Украины с Россией.