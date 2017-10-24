Порошенко подняли на смех за слова о Донбассе

Политологи и пользователи соцсетей прокомментировали высказывание украинского президента о ситуации в Донбассе. Его слова о свете в конце тоннеля рассмешили всех.

Порошенко окончательно потерял всякую связь с объективной реальностью, полагает заместитель директора Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой. По ее мнению, ни о каком свете в конце тоннеля пока речи не идет.

"То, что он принимает за свет в конце тоннеля, это, как в анекдоте, скорее всего, приближающийся поезд, который давит все на своем пути. Кровь на Донбассе продолжает литься, продолжают погибать как его подчиненные, так и гражданские и военные самопровозглашенных республик. Ни о каком улучшении ситуации пока говорить не приходится", – сказала Наталья Макеева в эфире радио Sputnik.

Публицист Леонид Крутаков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что украинский президент сможет увидеть свет, о котором говорил, если посмотрит через дуло танка или прицел артиллерийского орудия. По мнению специалиста, сейчас нет даже предпосылок того, что стороны как-то могут договориться.

Политолог добавил, что ему даже сложно комментировать подобные заявления Петра Порошенко и высказал мнение, что украинскому лидеру попросту кто-то подсветил фонариком в его тоннеле.

Порошенко сегодня заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе еще далек от завершения, ​ однако уже виден «свет в конце тоннеля».

Так то не свет, а приближающий поезд. pic.twitter.com/QIEcLcTumc — Комиссар (@narkom_1937) 24 октября 2017 г.

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Порошенко с юмором. Многие предположили, что украинскому лидеру не стоит радоваться раньше времени, ведь свет может идти от огней поезда, который мчится ему навстречу. Кто-то напомнил президенту про обещание урегулировать ситуацию в Донбассе за две недели.

Петя, это не свет в конце тоннеля, а свет идущего тебе в лоб локомотива.Возможны потери. — Диоген (@Vanda_Jet) 24 октября 2017 г.

Петр Порошенко выступил сегодня с речью на очередном заседании Совета регионального развития. Комментирую ситуацию на юго-востоке Украины, он сказал: "К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля".

Мнение: Порошенко за "свет в конце тоннеля" в Донбассе принял поезд. Да нет - это свет в морге-петя... — моряк (@Talant1953) 24 октября 2017 г.

Напомним, ранее украинский лидер заявил, что сделает все возможное для введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. По мнению Порошенко, миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок на границе с Россией. При этом президент Украины исключает участие в миротворческой миссии российских военных.



В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.



