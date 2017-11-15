Собчак водит за нос своих избирателей

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Михаил Задорнов записал прощальное видео
партнеры
Среда 15 ноября
Лента новостей
21:59
Скончалась известная российская актриса
21:53
На севере Москвы из горящей многоэтажки спасли 12 человек
21:47
Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью
21:41
Пенсионер избил напавшего на него внука
21:13
В Москве построят новую ветку наземного метро
20:49
На что Тарасов идет ради Бузовой
20:34
В Прикамье издевались над пациентом травмпункта (видео)
20:25
"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
20:15
"Моложавая мама": Пугачева объяснила свои экстремальные наряды
20:12
Киркоров раскрыл музыкальные предпочтения Путина
19:41
Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
19:25
После свадьбы Самбурская пошла на риск
19:23
При пожаре в Химках погиб человек
18:59
История любви Самбурской и молодого актера
18:54
Астрономы нашли пригодную для жизни планету
18:40
Синоптики дали совет депрессивным москвичам
18:21
Безумные регионы: в Нижнем Новгороде сломалась половина автобусов
18:16
В многоэтажке в Химках взорвался газ (видео)
18:14
Купить подарки на Новый год
18:13
Какие страны выбирают путешественники на Новый год
18:06
Убийца "пьяного" мальчика избежала тюрьмы
17:57
Три секрета хорошего секса
17:43
"Победа" отменила ограничения на ручную кладь
17:35
Ракета с Ту-160М2 улетит на пять тысяч километров
17:23
Житель Подмосковья в ссоре зарезал престарелого отца
17:16
За 16 лет рубль обесценился более чем в 95 тысяч раз
16:56
Ани Лорак разрыдалась под шум толпы украинцев
16:53
Располневшая певица МакSим прячется за пышными платьями
16:46
Толкалина о ситуации с Дюжевым: Артист имеет право на нервный срыв
16:26
В Москве уборщица-узбечка избила топором коллегу
16:20
Малахова допросят из-за Джигарханяна
16:16
Почему пальцы морщатся после душа
16:13
Бузова побила украинскую певицу
16:07
Иностранцы смогут воспользоваться tax free в России
16:02
В центре Москвы открылся продуктовый рынок для молодежи
15:48
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
15:40
В России создали iPhone X с черной икрой
15:36
Обманутая Градским звезда "Голоса" поет по кабакам
15:19
Украина сошла с ума от войны с русским языком
14:52
Учительница лишилась работы из-за романа со школьником
14:36
В Южной Корее произошло землетрясение
14:32
В российских сосисках нашли антибиотики
14:28
Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах
14:19
Зачем США натравливают Россию на Китай
14:03
"Стадо скотов": известный художник набросился на украинцев
13:56
Как бабушки и дедушки вредят своим внукам
13:54
"ЕР" настроит работу в регионах
13:36
Пьяный работник автомойки разбился на угнанной машине
13:32
Настасья Самбурская вышла замуж за актера
13:22
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
13:19
Отекшей Бузовой запретили плакать
13:03
В Мытищах покусанный собаками ребенок попал в реанимацию
13:03
Анна Хилькевич и Банк Хоум Кредит приглашают на шопинг
12:56
Трампа приговорили к смертной казни
12:51
Обнаружено эффективное средство против рака
12:36
На Ямале семья с ребенком провалилась под лед
12:33
Семья увезла больного раком Караченцова из России
12:31
Сбившая "пьяного" мальчика: Суд был несправедлив
12:19
В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
12:02
На Дюжева напали после его срыва на шоу
12:02
Турчак рассказал о деле Кашина
12:02
Бездомный пытался зарезать друга из-за одеяла
12:00
Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах
11:51
Мошенники научились отбирать деньги через соцсети по-новому
11:39
В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик
11:30
Россию охватил ипотечный бум
11:28
Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
11:26
Под Москвой взорвали пустой банкомат Сбербанка
11:19
Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича
11:16
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
11:10
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
10:57
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
10:37
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
10:35
Свиридова пожаловалась на проблемного сына-подростка
10:34
В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона
10:15
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
10:14
"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета
10:05
Раскрыты детали столкновения Земли с блуждающей планетой
09:48
Диму Билана зачислили в Президентский полк
09:36
Найдена связь курения и алкоголизма
09:27
Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом
09:23
Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым
08:52
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
08:52
В России придумали замену паспорту
08:49
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
08:25
ООН сплясала под дудку Киева
08:10
При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
08:00
Волочкову принесли в жертву
07:46
Шаповалов умер после операции
02:21
83-летняя Софи Лорен показала грудь в центре Москвы
00:15
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
21:59
Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева
21:53
Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель
21:46
В Москве случился крупный пожар
21:39
Почему Сташевский прозябает в забвении
21:20
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
21:15
Епископ развеял миф о Путине
21:04
Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну
20:35
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
20:13
Любовные треугольники русских поэтов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева
Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"
Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Политика

Собчак водит за нос своих избирателей

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
От Ксении Собчак могут отвернуться ее немногочисленные избиратели – бывшая ведущая "Дома-2" готова вступить в партию и пойти на выборы президента уже не в качестве кандидата "против всех". Ходят слухи, что Собчак возьмет под свое крыло экономист Андрей Нечаев и его "Гражданская инициатива".
прочитано 428 раз

Телеведущая выдвинется на президентских выборах 2018 года как кандидат от партии "Гражданская инициатива", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Собчак. Это произойдет в том случае, если политическое объединение поддержит ее кандидатуру на съезде в конце декабря.

ПО ТЕМЕ

"Кандидатка по вызову": Зюганов выругался на Собчак

Собчак в нелепом "платье из шторы" высмеяли за квадратную фигуру

Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов

 Собчак идет в президенты

Сюжеты Собчак идет в президенты

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Руководитель партии Андрей Нечаев не стал отрицать выдвижение Собчак от его партии, но просил дождаться официальной информации. Месяц назад, когда Собчак объявила о своих президентских амбициях, Нечаев написал в своем Twitter: "Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс".

Известно, что помимо "Гражданской инициативы", избирательный штаба Собчак ведет переговоры еще с несколькими демократическими силами, среди которых есть и ПАРНАС Михаила Касьянова, передает НСН.

Если Ксения Собчак действительно решит идти на выборы в качестве партийного деятеля, то это, очевидно, оттолкнет от нее избирателей. В октябре 2017 года, заявляя о серьезном намерении баллотироваться в президенты, журналистка особо отметила, что будет выступать кандидатом "против всех".

Между тем на днях некие богатые и известные люди дали Собчак 900 миллионов рублей на избирательную кампанию. Фамилии спонсоров не разглашаются, но сама экс-ведущая "Дома-2" назвала их "хорошо известными людьми" и выразила надежду, что они сами назовут себя в скором времени.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Например, сообщила, что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях. Кроме того, телеведущая заявила, что Крым является частью Украины в соответствии с международным законодательством.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется после решения Совета Федерации в период с 7 по 17 декабря. Владимир Путин о своем решении участвовать в кампании пока не заявлял. Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, певица и правозащитница Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский и телеведущая Ксения Собчак.

Андрей Нечаев – ученый-экономист, в правительстве младореформаторов  в 1992-93 годах занимал пост министра экономики России. В 2013 года создал и возглавил партию "Гражданская инициатива", идеологий которой, по словам Нечаева, являются демократия и либерализм.

Автор: Александр Комаров15 ноября 2017, 20:57

Политика

Собчак водит за нос своих избирателей
Запад упрекнули за сюсюканье с Украиной
Лукашенко не бросит Путина в угоду Порошенко
Порошенко провалил задание Вашингтона

Шоу-бизнес

Жуков из "Руки Вверх!" оправдался за людоедство
Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью
Работающий за копейки Дюжев обиделся на россиян
Молодой жене Джигарханяна устроили неприятный сюрприз

Проишествия

В крови умершей в Китае российской модели нашли яд
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата

Lifestyle

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
Макаревич грубо ответил злопыхателям
Шоу-бизнес

Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой

Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Шоу-бизнес

Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева

Актер попал в неприятную ситуацию
Шоу-бизнес

Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала

Художественный руководитель МХТ имени Чехова прокомментировал заявление актера
Шоу-бизнес

Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью

Поклонники заметили признаки старения звезды

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала
Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Спорт

"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом

Регионы

Пенсионер избил напавшего на него внука
Убийца "пьяного" мальчика избежала тюрьмы
Безумные регионы: в Нижнем Новгороде сломалась половина автобусов
Учительница лишилась работы из-за романа со школьником
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru