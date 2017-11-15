Собчак водит за нос своих избирателей

От Ксении Собчак могут отвернуться ее немногочисленные избиратели – бывшая ведущая "Дома-2" готова вступить в партию и пойти на выборы президента уже не в качестве кандидата "против всех". Ходят слухи, что Собчак возьмет под свое крыло экономист Андрей Нечаев и его "Гражданская инициатива".

Телеведущая выдвинется на президентских выборах 2018 года как кандидат от партии "Гражданская инициатива", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Собчак. Это произойдет в том случае, если политическое объединение поддержит ее кандидатуру на съезде в конце декабря.

Руководитель партии Андрей Нечаев не стал отрицать выдвижение Собчак от его партии, но просил дождаться официальной информации. Месяц назад, когда Собчак объявила о своих президентских амбициях, Нечаев написал в своем Twitter: "Собчак симпатичная и умная девушка, но это не повод превращать выборы президента в фарс".

Известно, что помимо "Гражданской инициативы", избирательный штаба Собчак ведет переговоры еще с несколькими демократическими силами, среди которых есть и ПАРНАС Михаила Касьянова, передает НСН.

Если Ксения Собчак действительно решит идти на выборы в качестве партийного деятеля, то это, очевидно, оттолкнет от нее избирателей. В октябре 2017 года, заявляя о серьезном намерении баллотироваться в президенты, журналистка особо отметила, что будет выступать кандидатом "против всех".

Между тем на днях некие богатые и известные люди дали Собчак 900 миллионов рублей на избирательную кампанию. Фамилии спонсоров не разглашаются, но сама экс-ведущая "Дома-2" назвала их "хорошо известными людьми" и выразила надежду, что они сами назовут себя в скором времени.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Например, сообщила, что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях. Кроме того, телеведущая заявила, что Крым является частью Украины в соответствии с международным законодательством.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется после решения Совета Федерации в период с 7 по 17 декабря. Владимир Путин о своем решении участвовать в кампании пока не заявлял. Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, певица и правозащитница Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский и телеведущая Ксения Собчак.

Андрей Нечаев – ученый-экономист, в правительстве младореформаторов в 1992-93 годах занимал пост министра экономики России. В 2013 года создал и возглавил партию "Гражданская инициатива", идеологий которой, по словам Нечаева, являются демократия и либерализм.

