"Кандидатка по вызову": Зюганов выругался на Собчак

Глава КПРФ Геннадий Зюганов резко высказался о желающей побороться за президентский пост телеведущей Ксении Собчак. По словам лидера коммунистов, светская львица "несет всякую чушь".

"Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну", – сказал Зюганов. Он также заявил, что решение о его выдвижении на предстоящие президентские выборы будет приниматься на съезде Компартии в декабре.

Ранее Собчак задела председателя КПРФ, рассказав о своем желании захоронить тело вождя мировой революции Владимира Ленина. На своей странице в Facebook объявившая о своих президентских амбициях телеведущая написала, что соответствующее решение должен принять российский народ. "Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", – подчеркнула она.

Захоронение тела Ленина станет одним из первых ее указов на президентском посту, продолжила Собчак. По ее мнению, нахождение вождя Октябрьской революции на Красной площади – это "за гранью добра и зла".

Комментируя заявления светской львицы, Геннадий Зюганов отметил, что "Ксения и ей подобные не уважают волю великой страны". Делать такие предложения в канун Октябрьской революции, подчеркнул лидер Компартии, могут лишь "малограмотные люди".

С днюхой, Владимир Ильич! Желаю тебе побыстрее обрести новый дом и не смешить весь частной народ на площади #мир #труд #апрель Публикация от Vladimir Khamidulin (@xem4ik) Апр 22 2015 в 6:03 PDT

По словам Зюганова, они не уважают свою страну и предков, а народ считают "генетическим отребьем". "Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу", – посетовал глава КПРФ.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак с момента объявления о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах уже успела отметиться рядом скандальных заявлений. Крым, по ее мнению, принадлежит Украине, а Россия сама виновата в западных санкциях.

На слова Ксении Собчак в числе прочих отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, всерьез обсуждать заявления светской львицы "просто смешно".

