"Кандидатка по вызову": Зюганов выругался на Собчак
"Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну", – сказал Зюганов. Он также заявил, что решение о его выдвижении на предстоящие президентские выборы будет приниматься на съезде Компартии в декабре.
Ранее Собчак задела председателя КПРФ, рассказав о своем желании захоронить тело вождя мировой революции Владимира Ленина. На своей странице в Facebook объявившая о своих президентских амбициях телеведущая написала, что соответствующее решение должен принять российский народ. "Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", – подчеркнула она.
Захоронение тела Ленина станет одним из первых ее указов на президентском посту, продолжила Собчак. По ее мнению, нахождение вождя Октябрьской революции на Красной площади – это "за гранью добра и зла".
Комментируя заявления светской львицы, Геннадий Зюганов отметил, что "Ксения и ей подобные не уважают волю великой страны". Делать такие предложения в канун Октябрьской революции, подчеркнул лидер Компартии, могут лишь "малограмотные люди".
По словам Зюганова, они не уважают свою страну и предков, а народ считают "генетическим отребьем". "Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу", – посетовал глава КПРФ.
Напомним, телеведущая Ксения Собчак с момента объявления о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах уже успела отметиться рядом скандальных заявлений. Крым, по ее мнению, принадлежит Украине, а Россия сама виновата в западных санкциях.
На слова Ксении Собчак в числе прочих отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, всерьез обсуждать заявления светской львицы "просто смешно".
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