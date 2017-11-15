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Политика

"Кандидатка по вызову": Зюганов выругался на Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Глава КПРФ Геннадий Зюганов резко высказался о желающей побороться за президентский пост телеведущей Ксении Собчак. По словам лидера коммунистов, светская львица "несет всякую чушь".
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"Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь, мне стыдно становится за страну", – сказал Зюганов. Он также заявил, что решение о его выдвижении на предстоящие президентские выборы будет приниматься на съезде Компартии в декабре.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ранее Собчак задела председателя КПРФ, рассказав о своем желании захоронить тело вождя мировой революции Владимира Ленина. На своей странице в Facebook объявившая о своих президентских амбициях телеведущая написала, что соответствующее решение должен принять российский народ. "Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", – подчеркнула она.

Захоронение тела Ленина станет одним из первых ее указов на президентском посту, продолжила Собчак. По ее мнению, нахождение вождя Октябрьской революции на Красной площади – это "за гранью добра и зла".

Комментируя заявления светской львицы, Геннадий Зюганов отметил, что "Ксения и ей подобные не уважают волю великой страны". Делать такие предложения в канун Октябрьской революции, подчеркнул лидер Компартии, могут лишь "малограмотные люди".


По словам Зюганова, они не уважают свою страну и предков, а народ считают "генетическим отребьем". "Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу", – посетовал глава КПРФ.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак с момента объявления о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах уже успела отметиться рядом скандальных заявлений. Крым, по ее мнению, принадлежит Украине, а Россия сама виновата в западных санкциях.

На слова Ксении Собчак в числе прочих отреагировал и телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, всерьез обсуждать заявления светской львицы "просто смешно".

Автор: Иван Поляков15 ноября 2017, 17:15
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