Собчак в нелепом "платье из шторы" высмеяли за квадратную фигуру

Поклонники уверены, что Ксюше изменил вкус. Впрочем, ей плевать на чужое мнение.

Ксения Собчак умеет привлечь к себе внимание – острым словцом, меткой шуткой, оригинальным поступком, нестандартным нарядом. В числе номинантов на премию "Женщина года" Ксюши в этом году не было. Зато публика была в восторге от шуток Урганта в адрес Собчак, которая в паре с Александром Ревой вручала несколько наград.

Для церемонии кандидат в президенты России выбрала странное платье с огромным бантом на животе. Но многие поклонники сочли наряд странным.

"Любую одежду испортит квадратно-гнездовая ваша фигура. Нет ни женственности, ни тонкости. Где-то читала, что Вы принадлежите к питерской элите. Ну какая-то гадкая элита тогда в Питере", "Вообще-то ты девушка со вкусом, но это не для тебя – слишком слащаво и безвкусно", "Платье из шторы", "Идиотичнее наряд трудно придумать", "Шторы нынче в моде? Оригинально! И бантище во всю талию! Не понимаю. У нас раньше в таком стиле висели шторы, ткань типа атласа и цвет почти такой же", – смеются пользователи в комментариях.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 13 2017 в 3:34 PST

Напомним, премию Glamour в этом году вручили в 11 номинациях. По итогам голосования парой года стали Мот и Мария Мельниковы, в категории "Преображение года" победила Анастасия Ивлеева, "Прорыв года" – Евгения Медведева. Дизайнером года признана Расида Лакоба, модницей года – Наталья Давыдова, телезвездой года – Регина Тодоренко, актрисой года – Светлана Ходченкова, трендсеттером года – Лукерья Ильяшенко, мужчиной года – Федор Бондарчук. Лучшей командой года стала группа Serebro. А в главной номинации – "Женщина года" – победила Светлана Лобода.