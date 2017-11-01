Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным

Телеведущая и возможный кандидат на предстоящих выборах главы государства Ксения Собчак рассказала о "единственной связи" с президентом России Владимиром Путиным. По словам светской львицы, она встречалась с ним ради съемок документального фильма о своем отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Причем было это, утверждает телеведущая, когда она еще была ребенком.

Собчак заявила, что встречалась с Путиным только раз – на съемках фильма. "Моя единственная связь с Путиным – это то, что, когда я была десятилетней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", – заявила вероятный претендент на высший государственный пост в интервью русской службе "Би-би-си".

Кроме того, подчеркнула телеведущая, для разговора об отце она встречалась не только с президентом, но и с премьер-министром Дмитрием Медведевым и другими людьми, "сделавшими большую политическую карьеру". О ком конкретно идет речь, светская львица уточнять не стала.

Что касается предстоящих выборов главы государства, то Собчак, по ее словам, настроена "очень реалистично". Она считает, что шансы одержать победу в президентской гонке у нее минимальны.

Одним из предвыборных слоганов Ксении Собчак будет "Вернём в страну хамон!". — Голос Мордора (@spacelordrock) 27 октября 2017 г.

Рассказала светская львица и о том, как решилась выдвинуть свою кандидатуру. Это было еще летом, призналась телеведущая, а впервые речь о выдвижении зашла в беседах "с друзьями-бизнесменами", которые пообещали ей финансовую поддержку.



Напомним, Ксения Собчак 18 октября объявила о своем желании поучаствовать в выборах президента России. Спустя неделю она выступила на пресс-конференции, где рассказала о формировании предвыборной команды и своей политической программе.

Телеведущая назвала имя главы своего избирательного штаба. Выбор Собчак пал на Игоря Малашенко – бывшего гендиректора телерадиокомпании "Останкино", одного из основателей телекомпании НТВ. Ранее он возглавлял предвыборный штаб первого президента России Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.

Могучие оппозиционные интеллектуалы за неделю растащили полугодовой бюджет президентской кампании Собчак и начали выпрыгивать из её байдарки — Филипп Масловский (@soulstray) 31 октября 2017 г.

Но вероятный претендент на высший государственный пост еще официально не выдвинула свою кандидатуру, а от нее уже начали уходить люди. Накануне стало известно, что телеведущую покинул политтехнолог Алексей Ситников, также работавший ранее в предвыборном штабе Бориса Ельцина. По словам специалиста, пойти на такой шаг его заставили возникшие в команде денежные трудности и царившая в штабе неразбериха.

