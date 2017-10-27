Собчак устроила новую провокацию по Крыму
Еще не зарегистрировавшись в качестве кандидата на выборах президента, светская львица начала предвыборные поездки по стране. Сегодня, 27 октября, в Екатеринбурге она снова вернулась к теме Крыма.
"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", – заявила Собчак.
В Крыму еще не успели забыть ее прошлое безапелляционное заявление "Крым – украинский и точка", но эпатажная журналистка вновь заговорила на эту тему. И получила очередную порцию комментариев от крымских политиков.
Ксении Собчак посоветовали не шлепать языком про Крым. Так резко отреагировал на заявление телеведущей спикер местного парламента Владимир Константинов.
"Это крайне плохая идея – пытаться спекулировать или свою программу делать на проблемах Крыма, не зная темы и не зная вопроса, шлепать языком, что Крым наш, не наш, не понимая сущности этих процессов", – сказал Константинов.
#Собчак #ВечернийУргант— •⎠Gorgeous Jack⎝• (@TVIMES) 20 октября 2017 г.
Пародия Ивана Урганта на предвыборный ролик Собчак. �� pic.twitter.com/1hA8iWrI7p
По его мнению, жители полуострова не поддержат такого кандидата в президенты России. "Для подавляющего большинства это неинтересный кандидат", – пояснил политик.
Напомним, еще несколько дней назад вероятный кандидат на пост президента была не так категорична. В своей предвыборной статье для "Ведомостей" она отметила, что находится вне идеологических рамок и старается не поддерживать ни тех, кто считает полуостров российским, ни тех, кто полагает, что он принадлежит Украине.
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