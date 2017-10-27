Собчак устроила новую провокацию по Крыму

Метящая в президенты России Ксения Собчак продолжает делать провокационные заявления по Крыму. На этот раз бывшая ведущая "Дома-2" предложила провести в республике новый референдум.

Еще не зарегистрировавшись в качестве кандидата на выборах президента, светская львица начала предвыборные поездки по стране. Сегодня, 27 октября, в Екатеринбурге она снова вернулась к теме Крыма.

"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", – заявила Собчак.

В Крыму еще не успели забыть ее прошлое безапелляционное заявление "Крым – украинский и точка", но эпатажная журналистка вновь заговорила на эту тему. И получила очередную порцию комментариев от крымских политиков.

Ксении Собчак посоветовали не шлепать языком про Крым. Так резко отреагировал на заявление телеведущей спикер местного парламента Владимир Константинов.

"Это крайне плохая идея – пытаться спекулировать или свою программу делать на проблемах Крыма, не зная темы и не зная вопроса, шлепать языком, что Крым наш, не наш, не понимая сущности этих процессов", – сказал Константинов.

По его мнению, жители полуострова не поддержат такого кандидата в президенты России. "Для подавляющего большинства это неинтересный кандидат", – пояснил политик.

Напомним, еще несколько дней назад вероятный кандидат на пост президента была не так категорична. В своей предвыборной статье для "Ведомостей" она отметила, что находится вне идеологических рамок и старается не поддерживать ни тех, кто считает полуостров российским, ни тех, кто полагает, что он принадлежит Украине.