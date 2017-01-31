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Жена первого главы ЛНР: Его могли отравить чашкой кофе
По словам Елены Болотовой, ее муж перед смертью встречался с двумя мужчинами в столичном кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА для обсуждения неких деловых вопросов. Затем, отмечает она, Болотов вернулся домой и после непродолжительного времени пожаловался на резкое ухудшение состояния. Как утверждает женщина, экс-глава ЛНР постоянно говорил, что ему не следовало пить кофе на встрече.
Видя, что супругу становится только хуже, Елена отправилась в местную поликлинику за помощью. Однако вернувшись, обнаружила Болотова в бессознательном состоянии. Прибывшие спустя некоторое время медики диагностировали его смерть.
При этом женщина отмечает, что у экс-главы ЛНР практически никогда не было проблем со здоровьем, посему у нее сразу возникли подозрения, что его могли отравить. В то же время она добавила: единственное, на что жаловался Болотов, было сердце.
Стоит отметить, что именно проблемы с сердечно-сосудистой системой были признаны медиками официальной причиной смерти. По словам руководителя информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константина Кнырика, экс-глава ЛНР скончался от острой сердечной недостаточности.
Валерий Болотов умер 27 января. Похоронят бывшего руководителя Луганской республики на одном из кладбищ в столичном регионе.
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