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Первый глава ЛНР умер в России
По словам Царева, Болотов умер в своем доме в Подмосковье. Однако "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в окружении экс-главы ЛНР утверждает, что политик скончался в своей московской квартире. Причиной смерти, как заявляют СМИ, стал сердечный приступ.
Валерий Болотов был одним из первых руководителей народного восстания в Донбассе весной 2014 года. В качестве одного из организаторов принимал непосредственное участие в захвате здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганске в апреле того же года. Тогда же был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганщины, а затем руководителем самопровозглашенной ЛНР.
Болотов сложил с себя полномочия в августе 2014-го на фоне тяжелых боевых действий между украинскими войсками и отрядами ополченцев. После этого занялся вопросами организации поставок гуманитарной помощи на Луганщину.
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