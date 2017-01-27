Первый глава ЛНР умер в России

Скончался первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов. Об этом сообщил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает Lenta.ru.

По словам Царева, Болотов умер в своем доме в Подмосковье. Однако "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в окружении экс-главы ЛНР утверждает, что политик скончался в своей московской квартире. Причиной смерти, как заявляют СМИ, стал сердечный приступ.



Валерий Болотов был одним из первых руководителей народного восстания в Донбассе весной 2014 года. В качестве одного из организаторов принимал непосредственное участие в захвате здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганске в апреле того же года. Тогда же был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганщины, а затем руководителем самопровозглашенной ЛНР.





Болотов сложил с себя полномочия в августе 2014-го на фоне тяжелых боевых действий между украинскими войсками и отрядами ополченцев. После этого занялся вопросами организации поставок гуманитарной помощи на Луганщину.