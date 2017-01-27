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Политика

Первый глава ЛНР умер в России

Валерий Болотов. Фото: vk.com/vdbolotov
Скончался первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов. Об этом сообщил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает Lenta.ru.
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По словам Царева, Болотов умер в своем доме в Подмосковье. Однако "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в окружении экс-главы ЛНР утверждает, что политик скончался в своей московской квартире. Причиной смерти, как заявляют СМИ, стал сердечный приступ.

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Валерий Болотов был одним из первых руководителей народного восстания в Донбассе весной 2014 года. В качестве одного из организаторов принимал непосредственное участие в захвате здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганске в апреле того же года. Тогда же был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганщины, а затем руководителем самопровозглашенной ЛНР.


Болотов сложил с себя полномочия в августе 2014-го на фоне тяжелых боевых действий между украинскими войсками и отрядами ополченцев. После этого занялся вопросами организации поставок гуманитарной помощи на Луганщину.

Автор: Иван Поляков27 января 2017, 18:38

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