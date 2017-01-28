Названа причина смерти первого главы ЛНР

Медики назвали причину смерти первого главы самопровозглашенной Луганской народной республики. Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности.

"Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность", – сообщил руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик.

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Болотова похоронят в столичном регионе. Церемония прощания состоится во вторник. "Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", – цитирует "Интерфакс" руководителя информационного центра.

Валерий Болотов скончался 27 января в своем доме в Подмосковье. Экс-главе ЛНР было 46 лет.

Болотов был одним из первых руководителей народного восстания в Донбассе весной 2014 года, принимал непосредственное участие в захвате здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганске в апреле того же года.





21 апреля 2014 года на Народном сходе жителей Болотов был избран врио народного губернатора Луганской области. Через месяц он стал главой ЛНР. В августе того же года объявил о своем уходе в отставку из-за последствий ранения. Его пост занял Игорь Плотницкий. Сам Валерий Болотов занялся вопросами организации поставок гуманитарной помощи в Луганск.