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Политика

Названа причина смерти первого главы ЛНР

Валерий Болотов. Фото: vk.com/vdbolotov
Медики назвали причину смерти первого главы самопровозглашенной Луганской народной республики. Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности.
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"Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность", – сообщил руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик.

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Болотова похоронят в столичном регионе. Церемония прощания состоится во вторник. "Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", – цитирует "Интерфакс" руководителя информационного центра.

Валерий Болотов скончался 27 января в своем доме в Подмосковье. Экс-главе ЛНР было 46 лет.

Болотов был одним из первых руководителей народного восстания в Донбассе весной 2014 года, принимал непосредственное участие в захвате здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганске в апреле того же года.


21 апреля 2014 года на Народном сходе жителей Болотов был избран врио народного губернатора Луганской области. Через месяц он стал главой ЛНР. В августе того же года объявил о своем уходе в отставку из-за последствий ранения. Его пост занял Игорь Плотницкий. Сам Валерий Болотов занялся вопросами организации поставок гуманитарной помощи в Луганск.
Автор: Федор Лопырев28 января 2017, 14:39

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