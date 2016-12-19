Зачем Киев устроил предновогоднюю бойню в Донбассе

В понедельник, 19 декабря, на территории самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) продолжились начавшиеся в воскресенье боевые действия между ополчением и подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщениям военных источников республики, зачинщиками нового витка боевых действий стала украинская армия. На данный момент обе стороны сообщают о тяжелых боях.

По сообщению пресс-службы Народной милиции ЛНР, ситуация на фронте в районе Дебальцево продолжает оставаться крайне сложной. Ополченцы завязали бои с пытающимися наступать украинскими войсками в районе населенных пунктов Логвиново и Калиновка к северу и северо-западу от стратегически важного города Дебальцево. Как утверждается, украинские военные активно применяют артиллерию калибра 122 и 125 миллиметров, а также тяжелую технику и минометы.

По последним данным, бойцы ополчения смогли отразить атаку украинской армии. "Все попытки прорвать нашу оборону закончились полным провалом для киевских силовиков", – заявил глава управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. По его словам, армия ЛНР полностью контролирует ситуацию.





Кроме того, начинают поступать сообщения об опровержении ранее сделанного украинскими силовиками заявления, что они смогли занять ряд стратегически важных высот на направлении атаки.

При этом в ЛНР сообщают о тяжелых потерях среди украинских силовиков, которые Киев пытается занизить. "По данным штаба так называемой АТО, потери ВСУ составили пять убитых и шесть раненых, в то время как достоверно известно о более чем десяти убитых и свыше 30 раненых", – заявили представители непризнанной республики.





В отличие от официального Киева, украинские бойцы на передовой подтверждают серьезные потери в своих подразделениях, при этом заявляя, что наступление якобы стало превентивной мерой, призванной предупредить атаку ополченцев на их позиции. По сообщению бойца с позывным Ярмак, слова которого приводят СМИ, украинские войска в процессе наступления несут тяжелейшие потери. Военнослужащий утверждает, что в его группе "только двое остались целыми". Сам он получил ранение.

Ведётся бой в 5 км от Дебальцево у села Калиновка!

ВСУ предприняли попытку прорыва, погибли более 30 бойцов ВСУ, спалено две единицы техники pic.twitter.com/B56qUHNji4 — Вестник Луганска (@LuganskNovosti) 18 декабря 2016 г.

В то же время сообщается об обстрелах со стороны украинских силовиков на юге Донецкой республики. По словам заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, украинские войска своими обстрелами постоянно провоцируют войска республики на применение ответной силы.

Очередная "пьяная атака" ВСУ под Дебальцево. Киев теряет контроль над своими силами в Донбассе, и это может плохо кончиться... для Киева — Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 18 декабря 2016 г.

Комментируя происходящее, эксперты заявляют, что предпринятая Киевом атака вряд ли поможет достичь каких-то военных успехов. Так, представитель экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергей Простаков заявил, что нагнетание обстановки в Донбассе служит целью скрыть от граждан все более нарастающие внутренние проблемы государства, с которыми президент Петр Порошенко и его окружение справиться не способны.

Кроме того, он отметил, что военная провокация адресована в том числе и Соединенным Штатам, где сейчас происходит формирование команды избранного президента Дональда Трампа, который настроен на сближение с Россией. Военная же напряженность и нагнетаемая таким образом антироссийская истерия, считает эксперт, сделает невозможной достижение договоренностей между США и Россией по Украине.





В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков утверждает, что поддержание в активном состоянии очагов напряженности в Донбассе является для Киева инструментом оправдания своей никчемной экономической, финансовой и социальной политики. Кроме того, сенатор уверен, что Украине нужно куда-то девать толпы агрессивных радикальных националистических элементов. Война для этого очень удобна, поскольку в случае ее окончания и прибытия всех этих людей в Киев они могут создать множество проблем властям страны.

Напомним, атаки украинских вооруженных сил на позиции ополчения начались в воскресенье, 18 декабря. По утверждению источников, главной целью ВСУ является город Дебальцево – важный транспортный узел, потерянный Украиной в ходе боев в январе-феврале 2015 года.

