Имя президента чаще всего упоминается в прессе
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Почему Горбачев оставил Ельцина на свободе
Михаилу Горбачеву не была известна цель собрания в Беловежской Пуще, в котором участвовали Борис Ельцин, лидер Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщает ТАСС. "Я с Ельциным разговаривал. Он заехал и сказал, что выезжает в Беловежскую Пущу по приглашению местных, Шушкевича, что украинский президент должен подъехать туда. Ну, давай, говорю, поговори с ними, особенно с Кравчуком. Украина должна быть, без нее Союз невозможен", – рассказал президент СССР.
При этом Горбачев отметил, что не стал бы арестовывать Ельцина, даже если бы знал о договоренностях в Беловежской Пуще – это, по его мнению, могло бы привести к гражданской войне. По словам Михаила Сергеевича, общество могло подумать, что он таким образом пытается удержать власть, в то время как он стремился добиться своего демократическими путями.
"Арестовать (Ельцина. – Прим. ред.), сохранить Союз вот таким образом, я думаю, "дело пахло бы керосином", пошел бы такой пожар по стране", – пояснил Горбачев. При этом он признал, что без крови все-таки не обошлось и "на периферии вспыхивали конфликты".
"Я предпринял другое – я отдал власть. Я ушел сам, чтобы избежать кровопролития. И все. Вот они и начали руководить", – заключил президент СССР.
25 лет назад собрались люди выпить на троих... А президент СССР Горбачев не пил... И СССР не стало. Лучше бы он пил и арестовал предателей. pic.twitter.com/6Xm0Rpn8Qu— Aleksandr Gorin (@APGorin) 8 декабря 2016 г.
Между тем Горбачев охарактеризовал Бориса Ельцина как "беспредельно властолюбивого" человека. "Он очень переживал и очень был недоволен, что он не член Политбюро, отсюда все его протесты", – добавил он.
Отметим, что бывший глава государства признал возможным появление нового Союза в прежних границах СССР. "С тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый Союз может быть", – заявил Горбачев.
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