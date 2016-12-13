Почему Горбачев оставил Ельцина на свободе

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал, почему решил не арестовывать тогда еще первого заместителя председателя Госстроя Бориса Ельцина. По его словам, он хотел избежать кровопролития, поэтому пожертвовал своей должностью во имя демократии.

Михаилу Горбачеву не была известна цель собрания в Беловежской Пуще, в котором участвовали Борис Ельцин, лидер Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщает ТАСС. "Я с Ельциным разговаривал. Он заехал и сказал, что выезжает в Беловежскую Пущу по приглашению местных, Шушкевича, что украинский президент должен подъехать туда. Ну, давай, говорю, поговори с ними, особенно с Кравчуком. Украина должна быть, без нее Союз невозможен", – рассказал президент СССР.

При этом Горбачев отметил, что не стал бы арестовывать Ельцина, даже если бы знал о договоренностях в Беловежской Пуще – это, по его мнению, могло бы привести к гражданской войне. По словам Михаила Сергеевича, общество могло подумать, что он таким образом пытается удержать власть, в то время как он стремился добиться своего демократическими путями.

"Арестовать (Ельцина. – Прим. ред.), сохранить Союз вот таким образом, я думаю, "дело пахло бы керосином", пошел бы такой пожар по стране", – пояснил Горбачев. При этом он признал, что без крови все-таки не обошлось и "на периферии вспыхивали конфликты".

"Я предпринял другое – я отдал власть. Я ушел сам, чтобы избежать кровопролития. И все. Вот они и начали руководить", – заключил президент СССР.

25 лет назад собрались люди выпить на троих... А президент СССР Горбачев не пил... И СССР не стало. Лучше бы он пил и арестовал предателей. pic.twitter.com/6Xm0Rpn8Qu — Aleksandr Gorin (@APGorin) 8 декабря 2016 г.

Между тем Горбачев охарактеризовал Бориса Ельцина как "беспредельно властолюбивого" человека. "Он очень переживал и очень был недоволен, что он не член Политбюро, отсюда все его протесты", – добавил он.

Отметим, что бывший глава государства признал возможным появление нового Союза в прежних границах СССР. "С тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый Союз может быть", – заявил Горбачев.