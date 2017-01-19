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Горбачев получил повестку в суд

Михаил Горбачев. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Первый президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда по делу о "кровавом воскресенье" в столице Литвы. Политик проходит свидетелем по делу о беспорядках 1991 года.
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Председатель судейской коллегии по процессу о событиях января 1991 года Айнора Корнелия Мацявичене сообщила, что повестка была получена еще 28 декабря 2016 года "Фондом Горбачева" в Москве. На документе, который был отправлен обратно в Вильнюс в качестве подтверждения, стоит подпись Горбачева.

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Дело о беспорядках в Вильнюсе рассматривается с начала 2016 года. Оно стало крупнейшим в истории литовского правосудия по своему объему и кругу включенных в него лиц. В качестве подозреваемых по нему проходят около 70 человек. Михаила Горбачева суд хочет допросить в качестве свидетеля, сообщает Deutsche Welle.

В марте 1990 года Верховный Совет Литвы провозгласил независимость республики, но в Москве объявили это решение неконституционным. В январе 1991 года в Литву были переброшены подразделения десантников и спецназа. 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса, во время столкновений в районе телецентра 14 человек погибли, более 600 пострадали. Горбачев занимал в это время пост президента СССР.

Михаилу Горбачеву 85 лет. В последнее время он неважно себя чувствует и то и дело попадает в больницу. 9 ноября 2016 году ему сделали сложную операцию, а в сентябре плохое самочувствие не позволило экс-лидеру СССР поехать на конференцию в Прагу.

Политика и прежде уже госпитализировали. В апреле 2016 года он поступил в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. "Сейчас уже я часто попадаю в объятия медицины, здорово попадаю. Много этих проблем", – говорил сам первый президент СССР.

Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС и последний председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира "в знак признания его ведущей роли в мирном процессе".

Автор: Александр Пельт19 января 2017, 19:01

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