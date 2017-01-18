Правительственные часы в Думе станут качественнее

В нижней палате парламента готовятся очередные изменения регламента. На этот раз поправки будут нацелены на повышение качества правительственных часов, в частности увеличится время, выделяемое на работу в таком формате.

Поправки в регламент Госдумы предполагают внесение изменений в порядок проведения правительственных часов. Они призваны повысить качество такого формата взаимодействия правительства и депутатов, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.



Правительственный час заключается в том, что в Думу приходит представитель кабинета министров и информирует о работе соответствующего министерства или ведомства, напомнил он. Речь идет об увеличении продолжительности работы в рамках правительственного часа, который, по словам председателя нижней палаты, может быть совмещен с госдокладом.

"Сейчас мы в ходе обсуждения этого вопроса с правительством вышли на решение, в рамках которого, во-первых, будет определяться профильный комитет, который будет готовить проект постановления по итогам этой информации, – сообщил Володин. – Расширяются возможности этого профильного комитета, который сможет в том числе запросить информацию о реализации этого постановления".





Еще одним новшеством в рамках правительственного часа станут обязательные доклады аудиторов Счетной палаты, которыми будут сопровождаться выступления министров. "Это дает больше возможностей депутатам быть в курсе, как работает министерство, ведомство, как решаются проблемы", – пояснил Володин.

Ранее спикер Госдумы выступил с инициативой организовать прямые телетрансляции правительственных часов. Он предложил показывать в эфире только выступления министра и представителей фракций. "По времени это будет не два часа прямой эфир, а до 20 минут выступление – как правило, докладчика, министра, и выступления от фракций по пять минут, – отметил председатель нижней палаты. – Тогда у нас будет в течение часа данный вопрос в прямом эфире рассматриваться".