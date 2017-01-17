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Политика

Госдума сосредоточилась на качестве законопроектов

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Депутаты Госдумы седьмого созыва отличаются от предшественников более вдумчивой работой, считают авторы рейтинга, составленного фондом "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) и Центром содействия законотворчеству (ЦСЗ). Во многом это заслуга руководства нижней палаты парламента, уверены специалисты.
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С приходом Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нижняя палата парламента переориентировалась на улучшение качества работы с количества подготовленных законопроектов. После внедрения новых требований доля внесенных депутатами инициатив снизилась с 50% до 40%.

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На треть уменьшилось количество принятых законотворческих инициатив. Одновременно в 2,5 раза снизилось число проектов, которые были возвращены авторам или отозваны ими из-за нарушения регламентных требований.

politanalitika.ru

"Руководство Госдумы обозначило четкий приоритет депутатскому корпусу – отказываться от стремления к количественным критериям эффективности, больше ориентироваться на совместную работу, обсуждать свои инициативы во фракциях и с экспертами перед внесением, вносить законопроекты не в личном качестве, а уже как внутрифракционные, чтобы они отражали позицию всей партии", – цитирует ТАСС директора по исследованиям ИСЭПИ Александра Пожалова. Такой подход уже начал приносить плоды.

По итогам первой сессии Госдумы наиболее важным стал не персональный разрез работы депутатов, а общие содержательные тренды и качественные показатели, которые отражают работу всех фракций совместно или по отдельности, а не депутатов в индивидуальном качестве.

В частности, как показало исследование, в Госдуме седьмого созыва был замечен рост консенсусного голосования, объединяющего все фракции.

Глава Центра содействия законотворчеству Вадим Виноградов отметил, что депутаты чувствуют ответственность за качество законодательных инициатив, поэтому вносят предложения коллективно. "Установка руководства парламента на улучшение качества законодательной работы будет способствовать тому, что мы не будем видеть такого потока самопиарных акций и внесения законопроектов только для того, чтобы их внести", – уверен эксперт.

politanalitika.ru

По словам председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, руководство Госдумы седьмого созыва не ставит перед депутатами задачу "выполнять план по валу и гнаться за количеством рассмотренных законопроектов", отмечает агентство "Ридус". Задача скорее состоит в том, чтобы повысить качество законотворчества, а для этого важно уйти от пиар-инициатив, которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе", заключил политолог.

17 января 2017, 10:23

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