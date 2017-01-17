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Политика

Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров.
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Новый формат взаимодействия был разработан на встрече руководства Госдумы с финансово-экономическим блоком правительства и Центробанком. По словам первого вице-спикера Александра Жукова, депутаты нижней палаты парламента будут вместе с кабинетом министров работать над еще не внесенными на рассмотрение инициативами.

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"Это фактически нулевое чтение важнейших законопроектов, которые вытекают из послания президента", – цитирует первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева. Он добавил, что речь идет о 70 инициативах, обсуждение которых будет вестись на площадках профильных комитетов Госдумы.

Поддержал Жукова и председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уверен, что предварительная работа позволит депутатам корректировать текст документа еще на начальном этапе, что повысить эффективность в части их прохождения в Госдуме.

Напомним, обсуждение работы над правительственными законопроектами прошло под председательством спикера Вячеслава Володина. В беседе приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Исаев добавил, что подобные встречи будут проходить регулярно. По его словам, в следующий раз руководители соберутся в феврале 2017 года.

17 января 2017, 21:41

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