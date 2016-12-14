Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
"Напористая" Россия напугала США
В документе под названием "Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году", говорится, что обострение отношений между Москвой и альянсом стоит на первом месте по разрушительной силе, хотя вероятность такого поворота дела названа умеренной. "Намеренная или непреднамеренная военная конфронтация между Россией и членами НАТО, вытекающая из напористого поведения России в Восточной Европе", – прогнозируют авторы доклада, опубликованного на сайте Совета по международным отношениям США.
Второе место в списке занял кризис в КНДР, связанный "с испытанием ядерного оружия, военными провокациями и внутренней политической нестабильностью". Третья строчка досталась хакерским атакам на критически важную инфраструктуру США.
Также в перечне потенциальных опасностей оказались массовые теракты, рост насилия и нестабильности в Афганистане, обострение конфликта между правительством Турции и различными группировками курдов, активизация гражданской войны в Сирии. При этом речь может идти о "военной интервенции других держав".
Как отметили авторы доклада, за 2016 год оценка возможных опасностей сильно изменилась. В 2015-м военный конфликт в Сирии специалисты считали наиболее актуальной угрозой для Америки. Напряженная ситуация в Дамаске сохранилась, но степень ее потенциальной опасности для Вашингтона понизилась до умеренной.
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии