"Напористая" Россия напугала США

Совет по международным отношениям США опубликовал доклад о главных угрозах 2017 года. Наиболее опасным был признан возможный конфликт между Россией и странами НАТО.

В документе под названием "Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году", говорится, что обострение отношений между Москвой и альянсом стоит на первом месте по разрушительной силе, хотя вероятность такого поворота дела названа умеренной. "Намеренная или непреднамеренная военная конфронтация между Россией и членами НАТО, вытекающая из напористого поведения России в Восточной Европе", – прогнозируют авторы доклада, опубликованного на сайте Совета по международным отношениям США.

Второе место в списке занял кризис в КНДР, связанный "с испытанием ядерного оружия, военными провокациями и внутренней политической нестабильностью". Третья строчка досталась хакерским атакам на критически важную инфраструктуру США.

Также в перечне потенциальных опасностей оказались массовые теракты, рост насилия и нестабильности в Афганистане, обострение конфликта между правительством Турции и различными группировками курдов, активизация гражданской войны в Сирии. При этом речь может идти о "военной интервенции других держав".

Как отметили авторы доклада, за 2016 год оценка возможных опасностей сильно изменилась. В 2015-м военный конфликт в Сирии специалисты считали наиболее актуальной угрозой для Америки. Напряженная ситуация в Дамаске сохранилась, но степень ее потенциальной опасности для Вашингтона понизилась до умеренной.