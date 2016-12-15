Почему российские субмарины вызвали панику на Западе

Противолодочные силы стран НАТО разыскивают в Средиземном море две российские атомные подводные лодки, которые, предположительно, следят за передвижением авианосных ударных групп (АУГ) военно-морских сил Франции и США. О том, что так сильно напугало западных специалистов, рассказали российские эксперты.

Военные аналитики заметили необычную активность НАТО в Средиземном море: количество вылетов противолодочных самолетов P-8-A Poseidon с базы Сигонелла на Сицилии резко возросло. Сообщается, что они усиленно прочесывают район к юго-востоку от острова Кипр, где в данный момент находятся две авианосные ударные группы Франции и США во главе с авианесущими крейсерами "Шарль де Голль" и "Эйзенхауэр".

Согласно существующей версии, натовские силы ищут в Средиземном море российские атомные подводные лодки проекта 949А "Антей". Панику военных легко объяснить: подобные субмарины вооружены противокорабельными ракетами "Гранит" и проектировались для уничтожения авианосцев противника. И если во время маневров попадание подводной лодки внутрь ордера лишь продемонстрирует крайне низкую эффективность противолодочных сил НАТО, то в случае реального военного столкновения это будет означат верную гибель для всей авианесущей группы.

Впрочем, в самой ситуации со слежкой за проходом авианосцев с одной стороны и поиском субмарин с другой, ничего необычного нет. "Противостояние флотов было всегда. Мы прячемся — они ищут, и наоборот", – цитирует газета "Известия" ветерана-подводника Игоря Курдина. Беспокойство западных военных могло вызвать не это, а уровень собственной подготовки.

"У них долго не было практики. Мы вернулись в Мировой океан, а их противолодочные силы оказались к этому не готовы", – заметил эксперт. "Кроме того, у нас появились новые тактические приемы и технические возможности, значительно повысилась скрытность. В результате они проморгали лодки, когда они проходили Гибралтар, и потом с удивлением обнаружили их уже вблизи своих АУГ", – добавил он.