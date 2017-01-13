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Политика

Володин призвал депутатов болеть дома

Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег.
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"Просьба большая: если кто-то приболел или чувствует себя плохо, лучше подлечиться, выздороветь", – сказал глава нижней палаты российского парламента. При этом он отметил, что болеющие депутаты способны заразить своих коллег, что может повлиять на общую работоспособность Думы. "Парламент должен быть в работоспособном состоянии", – подчеркнул спикер.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Dni.Ru напоминают, что Вячеслав Володин в минувшую среду официально открыл весеннюю сессию нижней палаты парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание. "Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, социальной политике", – сказал спикер.

Фото: Duma.gov.ru

Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы Госдума должна рассмотреть более 90 законопроектов, которые затрагивают многие сферы жизни общества и государства. При этом Володин отметил важность и необходимость диалога с обществом в процессе разработки и принятия нормативно-правовых актов. "Граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений, высказать своё мнение", – констатировал спикер нижней палаты парламента.

Автор: Иван Поляков13 января 2017, 16:29

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