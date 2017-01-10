Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации.

"Это приведет к повышению качества законопроектной работы, это точно позитивно скажется на реализации законопроектов, они будут уже реализовываться сразу после принятия", – прокомментировал деятельность депутатов спикер Думы.

В конце декабря парламентарии утвердили поправки в регламент, согласно которым законопроекты о социальной поддержке граждан предусматривают расходы федерального бюджета и требуют издания подзаконных актов. Такие документы должны выноситься на третьи чтения только после получения из правительства основных нормативных предписаний и сроков принятия указанных правовых актов.

Если закон имеет отложенный срок вступления в силу, то в этом случае при принятии постановления в третьем чтении Госдума устанавливает срок, в который правительство должно внести на рассмотрение палаты информацию о готовности соответствующих подзаконных актов.

Накануне, 9 января Госдума седьмого созыва открыла свою весеннюю сессию. Главным вопросом для депутатов станет повышение качества законов. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом в 2017 году будет работа над реализацией инициатив, изложенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В январе на Охотном Ряду запланировано два "Правительственных часа". Парламентариям о своей работе расскажут министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и глава МИД России Сергей Лавров.

Также в январе депутаты должны рассмотреть резонансный законопроект о декриминализации побоев в семье. Компромиссная редакция этого документа предусматривает, что домашнее насилие будет наказываться штрафом, если оно происходит в первый раз, а если побои повторятся, последует уголовное наказание.

