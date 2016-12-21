Госдума усилила контроль за исполнением законов

Депутаты приняли поправки в регламент нижней палаты парламента. По словам одного из инициаторов изменений Андрея Исаева, многие избиратели жаловались, что законы не реализуются из-за того, что чиновники не готовят подзаконные акты.

Парламентарии в ходе последнего в этом году пленарного заседания одобрили очередные изменения в регламент работы Госдумы. Поправки касаются контроля за исполнением законов. Как рассказал Андрей Исаев, речь идет о норме, которая говорит о том, что "в случае если закон касается решения важнейших вопросов, таких как социальная поддержка граждан и расходов из бюджета, то совет Госдумы назначает третье чтение законопроекта только после получения из правительства подробной информации об описании подзаконных актов и сроков их принятия".



В случае если закон имеет отложенный срок вступления в силу, то при его принятии Госдумой будет устанавливаться срок внесения кабмином информации о готовности соответствующих подзаконных актов. "Данное предложение поддержано представителями всех фракций и председателем правительства Дмитрием Медведевым", – сообщил Исаев.





В свою очередь глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что внесение таких поправок в регламент "усиливает роль, возможность и влияние депутатов в исполнении законов и их качества".

Как писали Dni.Ru, это не первое изменение регламента нижней палаты парламента. Ранее Госдума установила запрет депутатам голосовать по доверенностям. Кроме того, были введены штрафы в отношении парламентариев, которые пропускают пленарные заседания без уважительных причин.

