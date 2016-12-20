"ЕР" выполняет предвыборные обещания

Выполнение предвыборных обещаний – главная задача "Единой России". И в этом партии не должен помешать даже сложный бюджет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" за три месяца работы в Госдуме нового состава улучшила качество своей работы. Уровень дисциплины депутатов значительно повысился, отметил председатель партии, премьер российского правительства Дмитрий Медведев.

"Очевидно, наша фракция в Государственной думе заметно улучшила качество работы. Очень важно, что вырос уровень дисциплины депутатов, что сказывается на результатах", – сказал глава кабмина. Выступая на выездном итоговом заседании думской фракции "Единой России", Дмитрий Медведев подчеркнул: за время работы нового созыва единороссы доказали, что партия в полной мере осознает свою ответственность перед людьми.

И это не осталось незамеченным гражданами России. Рейтинг доверия к Госдуме вырос, и очень важно его не растерять, подчеркнул премьер. "Мы с вами знаем – это абсолютно нормально: критический настрой людей в любой стране – и в нашей, и в других. Люди всегда хотят от власти больше, чем власть делает", – сказал Медведев. "Но то, что эта работа уже конвертировалась в рост доверия – это неплохо. Сейчас очень важно это не растранжирить", – добавил председатель партии.

Парламентские выборы для "ЕР" прошли успешно. И теперь самое главное – выполнить предвыборные обещания. "Сделать это не очень просто, потому как бюджет сложный, экономика находится только в самом начале, надеюсь, восстановительного роста – но в принципе мы сделать это можем", – подчеркнул Медведев.

"Если будем хорошо работать, если будем действовать консолидировано, если будем помогать друг другу, самым внимательным образом слушать те предложения, которые приходят из регионов, если будем ориентироваться на текущую экономическую ситуацию, вносить разумные коррективы в наши планы – то тогда мы сможем сделать все", – отметил председатель "ЕР". Медведев напомнил, что важнейшие цели зафиксированы как в указах президента Владимира Путина, принятых в мае 2012 года, так и в партийной программе. В их числе – социальные программы, поддержка бизнеса, изменения налогового законодательства, поддержка регионов и сохранение целого ряда льгот для граждан страны.

Дмитрий Медведев сообщил участникам заседания, что съезд "Единой России" пройдёт 21-22 января. Председатель партии пригласил всех депутатов фракции "ЕР" принять активное участие в его работе.