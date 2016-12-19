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Российского посла в Турции расстреляли в спину
По предварительным данным, преступник сначала стрелял в воздух. После того, как в зале началась паника, он выпустил несколько пуль в спину российского дипломата. В общей сложности злоумышленник сделал порядка 20 выстрелов.
С места происшествия доходят противоречивые данные. Изначально сообщалось, что посол получил серьезное ранение и был госпитализирован. Корреспондент турецкого издания Hurriyet заявил, что преступник и раненый посол все еще находятся внутри здания.
В Министерстве иностранных дел России подтвердили факт нападения на дипломата. "Сегодня в ходе публичного мероприятия неизвестный открыл хаотичный огонь", – цитирует ТАСС официального представителя ведомства Марию Захарову.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırıya uğramadan son fotoğrafı pic.twitter.com/gpuvOtrMIK– April O'neil (@AprilTv6) 19 декабря 2016 г.
Очевидцы сообщают, что не сразу распознали в вооруженном человеке преступника. Люди, находившиеся в этот момент в зале, приняли нападавшего за охранника, так как он был одет в костюм, как и многие телохранители.
Посетители фотовыставки, которые стали свидетелями нападения, отмечают, что после атаки преступник попросил всех удалиться. Из здания были эвакуированы порядка ста человек.
Rus büyükelçiye suikastta son gelişmeler... @Deniz_Zeyrek anlatıyor: Saldırgan hala içeride, operasyon başladıhttps://t.co/UU8dZVz6N8 pic.twitter.com/NONullkcIo– Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 19 декабря 2016 г.
В Сети начали появляться первые кадры с места происшествия. На опубликованной фотографии был запечатлен преступник с предметом, похожим на пистолет в руках. В объектив камеры попал и раненый российский посол.
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