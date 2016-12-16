Кличко обиделся на Собянина

Московская мэрия полностью прекратила сотрудничество с коллегами из Киева. Инициатива исходила от украинской стороны, сообщили в администрации российской столицы.

Власти Москвы полностью прекратили сотрудничество со столицей Украины, сообщил руководитель департамента международных связей правительства Москвы. По словам Сергея Черемина, в московской мэрии об этом сожалеют, но особо горевать по этому поводу не намерены. Просто нет времени.

"Отношения, к сожалению, заморожены не по инициативе Москвы, а по инициативе мэра Киева господина Кличко", – сказал Черемин на встрече с мэром Мехико (представитель московского правительства находится с визитом в мексиканской столице).

Как отмечают московские власти, при прежней администрации Киева сотрудничество между двумя столицами было очень плодотворным. Это касалось проектов в сфере банковской деятельности, транспорта и развития инфраструктуры.

"Мы очень сожалеем, что жители Киева не могут наслаждаться прекрасными концертами, которые мы проводили в рамках Дней Москвы, которые тоже уже не проходят. Но насильно мил не будешь, у нас огромное количество других партнеров в Западной Европе, Азии, Америке, нам есть, чем заняться", – подчеркнул Черемин. Глава московского департамента считает позицию киевских властей в этом плане недальновидной.

Напомним, Киевский городской совет решил разорвать все договоры о побратимстве и сотрудничестве между двумя столицами 11 февраля 2016 года. Комментируя это решение, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что связь между Киевом и Москвой разорвать невозможно, а все остальное – "пена". Московский градоначальник также подчеркнул, что не намерен предпринимать мер в ответ на шаги киевских властей по переименованию улиц украинской столицы, названия которых связаны с Москвой.