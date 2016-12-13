Кличко посмотрел в завтрашний день Трампа

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, он будет горячо поддерживать Украину. Однако для этого, считает глава города, должно пройти немного времени.

Об этом украинский политик заявил в интервью немецкой газете Bild. По его мнению, пока о деятельности Трампа нельзя сказать что-то наверняка. Однако Виталий Кличко не был бы Виталием Кличко, если бы не попытался "посмотреть в завтрашний день", предсказав политику нового главы Белого дома после его вступления в должность.

"Я знаю Трампа с тех пор, как был боксером, – сказал Кличко, – он часто приходил на мои матчи. И могу сказать: дайте ему взяться за дело! Когда Трамп вступит в должность, он будет поддерживать нас, как и его предшественник. США всегда были на стороне свободы. А за свободу борется Украина, а не Россия".

Кроме того, Кличко добавил, что Украина и дальше будет бороться с "агрессией с востока", а сама Россия будет вскоре завидовать экономическим успехам "европейской Украины".





Ранее нынешний мэр Киева прославился рядом нелепых и бессмысленных заявлений. Так, в одной из передач на украинском телевидении в 2014 году Кличко сказал фразу, ставшую впоследствии популярным мемом и намертво прилепившуюся к имиджу Кличко: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".





После этого политик "прославился" заявлениями о разговорах с мертвыми милиционерами, подготовкой киевлян к земле, а также другими не менее интересными изречениями..

