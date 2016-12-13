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Кличко посмотрел в завтрашний день Трампа
Об этом украинский политик заявил в интервью немецкой газете Bild. По его мнению, пока о деятельности Трампа нельзя сказать что-то наверняка. Однако Виталий Кличко не был бы Виталием Кличко, если бы не попытался "посмотреть в завтрашний день", предсказав политику нового главы Белого дома после его вступления в должность.
"Я знаю Трампа с тех пор, как был боксером, – сказал Кличко, – он часто приходил на мои матчи. И могу сказать: дайте ему взяться за дело! Когда Трамп вступит в должность, он будет поддерживать нас, как и его предшественник. США всегда были на стороне свободы. А за свободу борется Украина, а не Россия".
Кроме того, Кличко добавил, что Украина и дальше будет бороться с "агрессией с востока", а сама Россия будет вскоре завидовать экономическим успехам "европейской Украины".
Ранее нынешний мэр Киева прославился рядом нелепых и бессмысленных заявлений. Так, в одной из передач на украинском телевидении в 2014 году Кличко сказал фразу, ставшую впоследствии популярным мемом и намертво прилепившуюся к имиджу Кличко: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
После этого политик "прославился" заявлениями о разговорах с мертвыми милиционерами, подготовкой киевлян к земле, а также другими не менее интересными изречениями..
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