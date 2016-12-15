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Полонский мечтает уволить всех судей
Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили предпринимателя,
который накануне заявил о намерении стать главой государства, в московском
СИЗО. По их словам, Полонский в ходе встречи подтвердил свое намерении
выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2018 года.
Так, Полонский заявил, что в случае победы "первым указом уволит всех судей, а вторым – объявит конкурс на должности судей с участием в конкурсе адвокатов". Правозащитники, как отмечает ТАСС, рассказали, что Полонский уверен, что "легко соберет необходимое число подписей избирателей в поддержку выдвижения своей кандидатуры".
Напомним, уголовное дело в отношении Полонского рассматривается в Пресненском суде Москвы. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Полонскому инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 миллиарда рублей. Свою вину подсудимый не признает.
Фигурантами дела о мошенничестве, совершенном с 2008 по 2009 годы, являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск.
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