Полонский мечтает уволить всех судей

Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве, намерен баллотироваться на пост президента России в 2018 году и заявил о своих планах на первое время после победы. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали: бизнесмен уверен, что "легко соберет необходимое число подписей избирателей в поддержку выдвижения своей кандидатуры".

Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили предпринимателя, который накануне заявил о намерении стать главой государства, в московском СИЗО. По их словам, Полонский в ходе встречи подтвердил свое намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2018 года.



Так, Полонский заявил, что в случае победы "первым указом уволит всех судей, а вторым – объявит конкурс на должности судей с участием в конкурсе адвокатов". Правозащитники, как отмечает ТАСС, рассказали, что Полонский уверен, что "легко соберет необходимое число подписей избирателей в поддержку выдвижения своей кандидатуры".

Напомним, уголовное дело в отношении Полонского рассматривается в Пресненском суде Москвы. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Полонскому инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 миллиарда рублей. Свою вину подсудимый не признает.

Фигурантами дела о мошенничестве, совершенном с 2008 по 2009 годы, являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск.