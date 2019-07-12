Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

В Витебске начал свою работу XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". На сцене отметилось множество артистов из разных стран мира. Так, россиянка Татьяна Буланова предстала перед публикой в прозрачном светлом наряде. Кстати, не смог пропустить культовое событие и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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