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Июль 12, 2019
просмотры: 123

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

567

В Витебске начал свою работу XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". На сцене отметилось множество артистов из разных стран мира. Так, россиянка Татьяна Буланова предстала перед публикой в прозрачном светлом наряде. Кстати, не смог пропустить культовое событие и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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