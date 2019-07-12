Модели plus size порезвились на подиуме с парнями

В Москве прошел финал международного конкурса plus size красоты "Miss Melon Rich XXL-2019". Проект
поставил своей целью совершить сдвиг в истории моды и стереть границу
между "стандартами красоты" и размерами plus size. На подиуме пышные россиянки продемонстрировали свои прелести. Они доказали, что могут дать фору любой модели-худышке.
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