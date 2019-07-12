Модели plus size порезвились на подиуме с парнями

В Москве прошел финал международного конкурса plus size красоты "Miss Melon Rich XXL-2019". Проект поставил своей целью совершить сдвиг в истории моды и стереть границу между "стандартами красоты" и размерами plus size. На подиуме пышные россиянки продемонстрировали свои прелести. Они доказали, что могут дать фору любой модели-худышке.

