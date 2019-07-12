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Июль 12, 2019
просмотры: 123

Модели plus size порезвились на подиуме с парнями

567

В Москве прошел финал международного конкурса plus size красоты "Miss Melon Rich XXL-2019". Проект поставил своей целью совершить сдвиг в истории моды и стереть границу между "стандартами красоты" и размерами plus size. На подиуме пышные россиянки продемонстрировали свои прелести. Они доказали, что могут дать фору любой модели-худышке.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Лишний вес это всегда проблемы для здоровья. Можно сколько угодно убеждать себя, что ты - 150 кг очарования, но болячек от этого меньше не станет.
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